Cambio de Placas en Veracruz 2026: ¿Cómo Obtener 50% de Descuento en Reemplacamiento?

De acuerdo con la Oficina Virtual de Hacienda del Estado de Veracruz (OVH), se dio a conocer el monto del canje de placas, según el decreto por el que se establece y regula el Programa de Ordenamiento Vehicular obligatorio para el servicio privado en las modalidades de automóvil, camión, ómnibus y remolque.

Video: Largas Filas se Registran en Vereficentros de Veracruz

Se dio a conocer que, de pagarse este trámite durante los primeros cuatro meses del año, habrá un descuento del 50%, mientras que, si se paga en los dos meses siguientes, el descuento será del 30%.

Noticia relacionada: Canje de Placas 2026 en Veracruz: ¿Para Quiénes Aplica Reemplacamiento y Cuál es su Costo?

¿Cuál es el costo con descuento para el trámite de reemplacamiento?

Según la información omir Hacienda del Estado, los costos por trámites de alta y canje de placas en Veracruz quedarían de la siguiente manera:

Trámite para automóvil, camión y ómnibus:

Si se paga entre enero y abril, se realizará el 50% de descuento, por lo cual el pago del canje quedaría en $828, mientras que de la alta, $690. En caso de realizarse el pago entre mayo y junio, se descontará un 30%, por lo que se pagarán $1,159 en el caso de canje y $966 en el caso de la alta.

Trámite para remolques:

En el caso de los remolques, también se aplicará la misma dinámica, con el 50% de descuento pagando entre enero y abril; el pago del canje sería de $828, mientras que la alta quedaría en $345. En caso de pagar entre mayo y junio, se descontará también el 30% en el pago, quedando en $1,159 para trámites de canje y de $483 en caso de que sea un alta.

Así mismo, se dio a conocer que el canje de placas también podrá efectuarse en línea a través de la página de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), desde donde también se podrá solicitar el envío de placas a domicilio, sin costo para quienes realicen el trámite entre enero y junio de 2026.

Historias recomendadas:

LAVR