Explosión en Coyoacán Hoy: Más de 2 Mil Evacuados, Daños en 30 Inmuebles y Activan Plan DN-III

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron hoy 9 de enero de 2026 que tras la explosión en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán suman más de 2 mil evacuados en la zona.

Video. Fuerte Explosión Destruye Departamento Hoy en la Colonia Paseos Taxqueña en Coyoacán, CDMX

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, confirmó que cinco personas resultaron heridas.

Una mujer, de 65 años, y un hombre de 73 años, fueron trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación, se prevé que en las próximas horas la mujer pueda ser dada de alta.

Video. Explosión en Coyoacán Hoy: Hombre Sufre Quemaduras en 80% del Cuerpo

📰 Tarjeta Informativa || ATIENDEN EQUIPOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXPLOSIÓN EN COYOACÁN.



Más información ⬇️⬇️⬇️: https://t.co/9XfjLy2qVr#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/3PCT87sPcA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

Además, las autoridades informaron que dos mil 500 personas fueron desalojadas y se procedió a cerrar cilindros y válvulas de tanques de gas estacionario en inmuebles aledaños para verificar que los niveles de presión no tuvieran variación por la vibración provocada.

Gobierno de CDMX ofrece pasar noche en hotel a habitantes de edificio dañado

Video. Myriam Urzúa Da Recuento de Personas Afectadas por Explosión en Edificio de Coyoacán

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que las personas que vivían en los 24 departamentos del edificio donde se registró la explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, no podrán regresar al inmueble.

Añadió que ofrecerán a los afectados pasar la noche en un hotel.



Afectación en cristalería y cancelería en 30 inmuebles contiguos

Video. Daño Estructural en Departamentos y Vehículos tras Explosión en Departamento de Coyoacán: Bomberos

Como daños colaterales, se tuvo afectación en cristalería y cancelería en 30 inmuebles contiguos. Videos que se dieron a conocer poco después del estallido, muestran la magnitud de los daños en la zona residencial de la colonia Paseos de Taxqueña, en Coyoacán.

Tras el reporte de la explosión en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, el C5 de la Ciudad de México realizó el video replay de las cámaras en la zona. A partir de este análisis se estableció un cerco de monitoreo y se coordinó de manera inmediata con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezadas por Myriam Urzúa y Pablo Vázquez.

Entre escombros se escucharon gritos de auxilio

El departamento 21 b, donde se registró la explosión, prácticamente se quedó sin paredes y reducido a escombros. Personas que se encontraban en edificios aledaños, fueron los primeros en ingresar al inmueble afectado para buscar a posibles víctimas.

Pese a que varios departamentos presentan daño estructural, los vecinos no dudaron en ingresar. En medio de escombros y vidrios rotos, un grupo de personas recorría el lugar, cuando escucharon gritos de auxilio.

Vecinos de la colonia Paseos de Taxqueña narraron cómo vivieron la explosión que se registró aproximadamente a las 8:50 horas del viernes 9 de enero de 2026. Así fue el caso de Octavio Guevara quien narró que su familia resultó afectada por la explosión.

Mi hijo vive aquí en cipreses 50 y al parecer nada más son los cristales los que están dañados, nada más estamos esperando que salga mi nuera con su bebé y dos perritos que tienen. Ellos se encuentran bien afortunadamente gracias a dios, están en un segundo nivel



Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

