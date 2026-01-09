Un edificio ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México (CDMX), explotó la mañana de hoy, 9 de enero de 2026; vecinos de la zona devastada por el estallido narraron en exclusiva para N+ cómo vivieron el momento de la emergencia.

Alberto Cárdenas, hermano de una persona que habita en el primer piso del edificio afectado, narró en exclusiva para N+ que en uno de los departamentos dos personas sobrevivieron a la explosión, luego de que "voló el tercer piso".

Mientras que Íngrid Jaime, una de las vecinas del edificio dañado, declaró que en el momento de la explosión “se cimbraron todos los departamentos” y de inmediato evacuaron sus viviendas, pero se detuvieron “porque estaban cayendo los cristales de los edificios”.

Estamos muy espantados, la verdad, ojalá nos puedan ayudar (…) No habíamos nunca presenciado algo así, pero estamos bien, gracias a Dios.

Video: Habitantes del Edificio donde Ocurrió la Explosión Son Desalojados: Vecinos Cuentan Qué Pasó en Coyoacán

Mapa de la zona de la explosión

Información en desarrollo…