Fotos de la Explosión en Coyoacán Hoy: Zona Afectada en Paseos de Taxqueña

Este viernes 9 de enero de 2026, una fuerte explosión causó daños estructurales en un edificio de departamentos en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), y dejó varias personas lesionadas.

Aquí te compartimos fotos de cómo quedó la zona, donde también se reportaron afectaciones en inmuebles aledaños, principalmente en ventanas y herrería, así como en automóviles que se encontraban en el sitio.

La explosión ocurrió en un edificio de 5 niveles en Coyoacán. Foto: N+

Explosión en Paseos de Taxqueña

La explosión ocurrió alrededor de las 09:00 horas al parecer por una acumulación de gas en el tercer piso de un edificio, ubicado en el cruce de las calles Paseo de los Cipreses y Paseos de los Naranjos.

Al sitio se movilizaron los distintos servicios de emergencia, como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de la Cruz Roja, entre otros.

Operativo de servicios de emergencia ante explosión en CDMX. Foto: N+

Daño estructural en edificio

Tanto la SGIRPC como los Bomberos de la Ciudad de México dieron a conocer, luego de una primera revisión, que se registraron daños estructurales en al menos tres departamentos del edificio donde ocurrió la explosión.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX detalló que la onda expansiva además dañó en total siete edificios.

Debido al hecho, se evacuó a 2 mil 500 personas de 280 departamentos para evitar riesgos.

Se evacuó a 2 mil 500 personas de 280 departamentos. Foto: N+

Personas lesionadas

Añadió que se reportaron cinco personas lesionadas, tres de las cuales fueron valoradas en el punto por ambulancias del ERUM y dos más trasladadas a un hospital.

A través de redes sociales, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que giró instrucciones para atender, en primera instancia, a las personas que resultaron lesionadas en Paseos de Taxqueña.

La explosión dejó varias personas lesionadas en Paseos de Taxqueña. Foto: N+

Agregó que se iniciaron trabajos en coordinación con los servicios de emergencia del Gobierno de la CDMX y la alcaldía.

Mientras que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pidió tomar previsiones ante los servicios de emergencia en la zona; recomendó circular por alternativas viales como Paseo de la Hacienda y avenida Río Churubusco.

Se registraron daños en autos, herrería, vidrios, etc. Foto: Bomberos CDMX

