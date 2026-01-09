¿Qué Pasó en Coyoacán Hoy? Equipos de Emergencia Están en Edificios de Paseos de Taxqueña
Se registra una intensa movilización en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán
La mañana de hoy, 9 de enero de 2026, se registró una intensa movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX), por la explosión por acumulación de gas en un edificio, que dejó severos daños y personas lesionadas.
Los hechos ocurrieron en la calle Paseo de los Naranjos y Paseo de Los Cipreses, en la colonia Paseos de Taxqueña.
Ante el reporte del incidente, de inmediato se trasladaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías capitalinos, miembros del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), entre otros.
¿Qué pasó en Paseos de Taxqueña?
En entrevista con N+ FORO, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa, detalló que se registró una explosión en el nivel 4 de un edificio de planta baja y cinco niveles.
Expuso que fue una explosión por acumulación de gas que dejó al menos cuatro personas afectadas, dos atendidas por ambulancias que llegaron a la zona.
La funcionaria capitalina dio a conocer que se evacuó el edificio de departamentos, así como los inmuebles aledaños.
Revisión por afectación estructural
Urzúa además comentó que se inició una revisión del edificio porque hay afectación grave a nivel estructural.
Sobre los inmuebles aledaños, comentó que las afectaciones son en vidrios y herrería, pero no constituyen daños estructurales.
Con información de N+.
