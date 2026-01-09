La mañana de este viernes, 9 de enero de 2026, se registró una explosión en un edificio de cinco niveles en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la explosión fue por una acumulación de gas en un tanque estacionario en el cuarto nivel del edificio, ubicado en en Paseo de los Naranjos y Paseo de los Duraznos, de dicha alcaldía.

Bomberos y equipos de emergencia trabajan en el lugar. Se reportan al menos cuatro personas lesionadas, los habitantes de edificios aledaños fueron evacuados de manera preventiva.

Se recomienda evitar la zona, la alternativa vial es Av. Río Churubusco y Paseo de la Hacienda.

