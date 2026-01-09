Video del Momento Exacto de la Explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán

La mañana de hoy, 9 de enero de 2026, una fuerte explosión por supuesta acumulación de gas se registró en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX); aquí puedes ver el video del momento exacto del estallido, por el que al menos cinco personas resultaron heridas.

Así se vio el momento de la explosión al interior de un departamento en Paseos de Taxqueña

Una cámara de seguridad captó desde dentro de un departamento el momento de la explosión en la colonia Paseos de Taxqueña en la Ciudad de México en la que al menos cinco personas resultaron heridas. pic.twitter.com/uHwqr4QerJ — NMás (@nmas) January 9, 2026

Momento exacto de la explosión en Coyoacán

Tras el reporte de una explosión en la Col. Paseos de Taxqueña, @Alcaldia_Coy, el @C5_CDMX realizó el videoreplay de las cámaras en la zona. Mediante este análisis, establecimos el cerco de monitoreo y coordinamos de inmediato con @SGIRPC_CDMX y @SSC_CDMX, que encabezan… pic.twitter.com/1V3Ujy4VaL — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) January 9, 2026

Información en desarrollo...