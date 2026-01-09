Inicio Ciudad de México Video del Momento Exacto de la Explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán

Video del Momento Exacto de la Explosión en Paseos de Taxqueña, Coyoacán

Más de 2,000 personas fueron evacuadas luego de la fuerte explosión en un edificio de Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán

Foto: N+

La mañana de hoy, 9 de enero de 2026, una fuerte explosión por supuesta acumulación de gas se registró en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX); aquí puedes ver el video del momento exacto del estallido, por el que al menos cinco personas resultaron heridas.

Así se vio el momento de la explosión al interior de un departamento en Paseos de Taxqueña

Momento exacto de la explosión en Coyoacán

Información en desarrollo... 

