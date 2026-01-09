Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula Siguen Activos en CDMX y Edomex Hoy 9 de Enero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó hoy, 9 de enero de 2026, que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Ciudad de México (CDMX) y en Estado de México (Edomex), por lo que también sigue activo el Doble Hoy No Circula.

En N+, te decimos qué autos no circulan, cuáles sí pueden salir a las calle y cómo está la calidad del aire, este viernes.

CAMe mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental hoy

En el reporte de las 10:00 horas de hoy, la CAMe detalló que las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas para la dispersión de los contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La CAMe explicó que “persiste el sistema de alta presión en el centro del país y los fenómenos meteorológicos asociados, como son la baja presencia de nubes, la alta radiación solar, así como estabilidad atmosférica de moderada a fuerte”.

Dichas condiciones meteorológicas, junto con el viento débil, provocarán la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y su formación.

De acuerdo con las previsiones de la CAMe, este viernes la calidad del aire será de mala a muy mala, en la Ciudad de México y en los municipios cercanos de Estado de México.

En caso de que las condiciones persistan, la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula se podría extender hasta el sábado, 10 de enero de 2026; ante este panorama, la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un nuevo reporte a las 15:00 horas de hoy, en el que informará si se suspende o se mantiene la medida ambiental y la restricción vehicular.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Medidas por contingencia ambiental

La tarde del jueves, la CAMe activó la Fase I de Contingencia Ambiental y la mantuvo hasta este viernes, 9 de enero de 2026, con el fin de reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de contaminantes.

El jueves, se reportaron altas concentraciones de ozono, alcanzando hasta 160 ppb en la estación Cuajimalpa, superando significativamente el valor de la norma de 90 ppb.

Ante la contingencia ambiental, se recomendó evitar actividades al aire libre como cívicas, culturales, recreativas o ejercicio, preferentemente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se debe poner especial atención en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

Se recomendó no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Las autoridades también recomendaron facilitar el trabajo a distancia y realizar trámites en línea.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas.

Reducir el uso de gas.

Bañarse en máximo 5 minutos.

Cocinar con recipientes tapados.

Evitar el uso de aerosoles, pinturas, aromatizantes o solventes.

