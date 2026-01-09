Autoridades activaron la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada de Estado de México (Edomex), por lo que también se puso en marcha el Programa Doble Hoy No Circula; aquí te decimos qué autos sí circulan este viernes, 9 de enero de 2026.

¿Qué autos sí circulan hoy?

Recuerda que por la contingencia ambiental, este viernes está vigente el Doble Hoy No Circula; sin embargo, hay autos que sí pueden salir a las calles de Ciudad de México y Estado de México y son los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Autos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Todas las motocicletas.

Vehículos que porten holograma 00 o 0 vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 05:00 a 10:00 horas, los días que tengan restricción por el Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Programa Hoy No Circula por Discapacidad, el holograma de discapacidad o placa para personas con discapacidad.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles como: gasolina, diésel y gas L.P.

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo como vagonetas, microbuses y autobuses, con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

