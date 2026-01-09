¿Qué Autos Sí Circulan Hoy 9 de Enero 2026 en CDMX y Edomex en Contingencia Ambiental?
|
N+
-
Aquí te decimos qué autos sí pueden circular hoy, 9 de enero de 2026, pese a las restricciones vehiculares por la contingencia ambiental en CDMX y Estado de México
COMPARTE:
Autoridades activaron la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada de Estado de México (Edomex), por lo que también se puso en marcha el Programa Doble Hoy No Circula; aquí te decimos qué autos sí circulan este viernes, 9 de enero de 2026.
¿Qué autos sí circulan hoy?
Recuerda que por la contingencia ambiental, este viernes está vigente el Doble Hoy No Circula; sin embargo, hay autos que sí pueden salir a las calles de Ciudad de México y Estado de México y son los siguientes:
- Vehículos eléctricos e híbridos.
- Autos con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Todas las motocicletas.
- Vehículos que porten holograma 00 o 0 vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados, si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 y 0.
- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.
- Los taxis pueden circular de 05:00 a 10:00 horas, los días que tengan restricción por el Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.
- Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.
- Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.
- Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.
- Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Programa Hoy No Circula por Discapacidad, el holograma de discapacidad o placa para personas con discapacidad.
- Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles como: gasolina, diésel y gas L.P.
- Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo como vagonetas, microbuses y autobuses, con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
- Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.
Información en desarrollo…