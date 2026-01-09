La mañana de este viernes, 9 de enero de 2026, se registró un fatal accidente que afecta el servicio del Tren Ligero, ocurrió entre las estaciones Registro Federal y Nezahualpilli, Colonia Espartaco en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), se reporta un muerto.

Según los primeros reportes, el conductor de un auto deportivo conducía a exceso de velocidad en Calzada de Tlalpan casi a su cruce con División del Norte, en dirección al centro de la CDMX, cuando perdió el control de la unidad y se impactó contra un árbol y quedó sobre la malla ciclónica del Tren Ligero.

El vehículo quedó invadiendo los carriles del Tren Ligero, entre las estaciones Registro Federal y Nezahualpilli, por lo que el servicio fue suspendido; hay rezago vehicular en la zona.

Muere conductor de vehículo deportivo

Equipos de emergencia llegaron al lugar del accidente, bomberos rescataron el cuerpo del conductor, utilizando las llamadas pinzas de la vida para abrir la puerta de la unidad.

La zona está acordonada, por lo que se recomienda buscar rutas alternas; hay servicio provisional de Xochimilco a Estadio Azteca y servico de apoyo de RTP de Tasqueña a Estadio Azteca, para los usuarios del Tren Ligero.

Debido a impacto de vehículo en muro de contención entre estaciones Registro Federal y Nezahualpilli implementamos servicio provisional de Xochimilco a Estadio Azteca y servicio de apoyo con unidades de la RTP de Tasqueña a Estadio Azteca. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) January 9, 2026

Luego de varios minutos, se restablece circulación de trenes y el servicio de Las Torres a Xochimilco en ambos sentido.

Con información de N+

