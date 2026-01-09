¿Sigue la Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX

Este viernes 9 de enero de 2026, te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México, luego de que ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Sabías qué?

El ozono se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación

Puede llegar fácilmente a las vías aéreas intratorácicas, extenderse hacia los alveolos pulmonares y generar efectos dañinos en las personas

Por ello, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México, y te decimos si hay contingencia ambiental hoy.

La dependencia encargada de informar sobre la calidad del aire es la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa que puedes consultar aquí.

¿Sigue la contingencia ambiental hoy?

Anoche, la CAMe anunció que se mantiene hasta este 9 de enero de 2026 la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Lo anterior, debido a que desde las 16:00 horas se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA).

La medida aplica para la ZMVM y tiene el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

¿Cómo está la calidad del aire?

Este viernes, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que a las 06:00 horas, una alcaldía ya presentaba calidad del aire mala.

Lo anterior de acuerdo con el mapa e índice de cinco niveles que establece cómo está el aire:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto

06:00 horas

Calidad mala (naranja): Iztapalapa

Iztapalapa Calidad aceptable (amarillo): Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Xochimilco

