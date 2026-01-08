En Plena Contingencia, Activan Doble Alerta en CDMX por Heladas y Frío Intenso de hasta 1 Grado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la alerta Amarilla y Naranja en algunas demarcaciones de la capital por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 9 de enero de 2026.

De acuerdo con el pronóstico del clima, se espera que entre las 0:00 y las 8:00 horas del viernes el termómetro baje hasta un grado Celsius. También se prevén heladas en la capital del país.

Lo anterior, mientras se mantiene activa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cómo protegerse del frío intenso y las heladas?

Se recomienda a la población proteger niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas; si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada; usar crema para hidratar y proteger la piel del frío, así como mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo).

También se sugiere abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, resguardar mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie.

¿En qué alcaldías hay alerta Naranja por frío?

Con corte a las 12:30 horas de este jueves 8 de enero, la alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes se mantenía activa en:

Milpa Alta

Tlalpan

En dichas alcaldías se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas entre las 00:00 horas y las 08:00 horas de mañana.

¿En dónde hay alerta Amarilla por frío?

En tanto que la alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes se mantenía activa en:

Álvaro Obregón,

Cuajimalpa,

Magdalena Contreras,

Tláhuac y

Xochimilco.

En estas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo.

