Pronostican Lluvias y Bajas Temperaturas en Puebla por el Frente Frío Número 27

Las bajas temperaturas no dan tregua en Puebla, y en los próximos días continuarán gracias a la llegada del Frente Frío Número 27, mismo que se hará más presente especialmente en dos regiones de la entidad.

En N+ Puebla te decimos lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el territorio poblano y las fechas en las que se espera que el evento climatológico afecte la entidad.

Pronóstico de lluvias, vientos y bajas temperaturas en Puebla por el Frente Frío Número 27

De acuerdo con el pronóstico del SMN, este sábado 10 y domingo 11 de enero se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en el estado, especialmente en la Sierra Nororiental y el Valle de Serdán, debido a la interacción del Frente Frío Número 27 con otros sistemas atmosféricos.

Además de las lluvias, se espera un marcado descenso de temperaturas y vientos fuertes durante el fin de semana. Estos fenómenos podrían generar condiciones adversas en carreteras, incrementar el caudal de ríos y arroyos, y afectar zonas propensas a inundaciones.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en Puebla ha notificado a las autoridades municipales, así como a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para reforzar las estrategias y proteger a las y los poblanos ante este fenómeno climático.

Recomendaciones a la población ante el Frente Frío Número 27 en Puebla

Protección Civil Estatal también dio a conocer las siguientes recomendaciones para la población en Puebla ante el Frente Frío Número 27.

Mantenerse informada a través de canales oficiales.

Evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o zonas inundadas.

o Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

y objetos que puedan ser arrastrados por el Retirar basura y objetos que obstruyan coladeras y desagües .

y objetos que obstruyan . Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Dicha Coordinación aseguró que mantendrá el monitoreo permanente y la comunicación con autoridades municipales para atender cualquier contingencia.

