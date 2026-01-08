Pronostican Lluvias y Bajas Temperaturas en Puebla por el Frente Frío Número 27
El Servicio Metereológico Nacional pronosticó que el Frente Frío Número 27 traerá fuertes lluvias y bajas temperaturas en la entidad poblana.
Las bajas temperaturas no dan tregua en Puebla, y en los próximos días continuarán gracias a la llegada del Frente Frío Número 27, mismo que se hará más presente especialmente en dos regiones de la entidad.
En N+ Puebla te decimos lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el territorio poblano y las fechas en las que se espera que el evento climatológico afecte la entidad.
Noticia relacionada: Lista Completa de 65 Dormitorios Gratuitos y Seguros por Temporada de Frío en Puebla
Pronóstico de lluvias, vientos y bajas temperaturas en Puebla por el Frente Frío Número 27
De acuerdo con el pronóstico del SMN, este sábado 10 y domingo 11 de enero se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en el estado, especialmente en la Sierra Nororiental y el Valle de Serdán, debido a la interacción del Frente Frío Número 27 con otros sistemas atmosféricos.
Además de las lluvias, se espera un marcado descenso de temperaturas y vientos fuertes durante el fin de semana. Estos fenómenos podrían generar condiciones adversas en carreteras, incrementar el caudal de ríos y arroyos, y afectar zonas propensas a inundaciones.
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en Puebla ha notificado a las autoridades municipales, así como a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para reforzar las estrategias y proteger a las y los poblanos ante este fenómeno climático.
Recomendaciones a la población ante el Frente Frío Número 27 en Puebla
Protección Civil Estatal también dio a conocer las siguientes recomendaciones para la población en Puebla ante el Frente Frío Número 27.
- Mantenerse informada a través de canales oficiales.
- Evitar cruzar cauces de ríos, arroyos o zonas inundadas.
- Asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Retirar basura y objetos que obstruyan coladeras y desagües.
- Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Dicha Coordinación aseguró que mantendrá el monitoreo permanente y la comunicación con autoridades municipales para atender cualquier contingencia.
