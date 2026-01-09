Cutzamala Hoy: ¿Cuánta Agua Hay Disponible en las Presas en Enero de 2026, Según Conagua?

El 2025 fue un año en el que se rompieron récords de lluvia en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México, lo que provocó que el Sistema Cutzamala se recuperara y se aumentó el suministro a la capital del país y a la zona conurbada; aquí te decimos cuánta agua hay en las presas actualmente, en enero de 2026, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aunque la temporada de huracanes terminó oficialmente en noviembre de 2025, durante diciembre y los primeros días de enero se han registrado lluvias en varios estados del país, incluida la Ciudad de México.

¿Cuáles son las presas que integran el Sistema Cutzamala?

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes que abastecimiento de agua para varias alcaldías de CDMX y zonas de Estado de México y se conforma por las siguientes tres presas de almacenamiento:

El Bosque Valle de Bravo Villa Victoria

A continuación, te decimos cuál es la capacidad de almacenamiento de cada una de las presas del Sistema Cutzamala.

Presa Capacidad El Bosque 202,400 metros cúbicos de agua Valle de Bravo 394,390 metros cúbicos de agua Villa Victoria 185,731 metros cúbicos de agua Capacidad total 782,521,000 metros cúbicos de agua

Nivel de agua en el Cutzamala durante 2025

En la siguiente tabla, te decimos qué nivel de agua se registró en el Sistema Cutzamala durante 2025, siendo mayo el mes con el nivel más bajo y octubre, el más alto.

Mes Nivel de Agua Enero 62.63% Febrero 60.20% Marzo 56.19% Abril 51.98% Mayo 48.46% Junio 52.86% Julio 61.17% Agosto 77.44% Septiembre 89.56% Octubre 97.40% Noviembre 94.70% Diciembre 91.2%

¿Cuánta agua hay en el Sistema Cutzamala en enero de 2026?

La cantidad de agua que llovió en el Valle de México, en 2025, permitió que las presas del Sistema Cutzamala recuperaran sus niveles y reactivaran sus actividades. Veamos cuánta agua hay en el inicio de este nuevo año.

De acuerdo con el reporte de Conagua, al corte del 6 de enero de 2026, el Sistema Cutzamala está al 90.38% de su capacidad, es decir, 0.82% menos que en diciembre de 2025.

Actualmente, el Cutzamala cuenta con 707,207,900 metros cúbicos de agua, de los 782,521,000 metros cúbicos, del 100% de su capacidad total.

Para que el Sistema Cutzamala llegue al 100%, le faltarían 75,313,100 metros cúbicos de agua.

Cabe destacar, que en marzo de 2026 termina el invierno y entra la primavera y con el cambio de estación también llega la temporada de calor, con la que aumenta el estiaje y la sequía.

Se prevé que en mayo de 2026 dará inicio la próxima temporada de huracanes, que nuevamente traerá más lluvias, mientras tanto, te recomendamos cuidar el agua.

