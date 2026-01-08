¿Cuántos Frentes Fríos Se Esperan en Enero 2026? SMN Prevé Menos que en Diciembre Pasado

¡No bajes la guardia! Hasta el momento, México ha sufrido el embate de 27 frentes fríos desde el inicio de la temporada en septiembre 2025, pero aún faltan más, de acuerdo con lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aquí te contamos cuántos frentes fríos se esperan en enero 2026, para que tomes previsiones e incorpores medidas para proteger tu salud y la de tu familia ante las bajas temperaturas.

Y es que el mes pasado, durante la conferencia de presentación de las acciones para la temporada invernal 2025-2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el titular del SMN, Fabián Vázquez Romaña, recordó que para esta temporada —que abarca de septiembre a mayo— se pronosticaron 48 frentes fríos.

¿Sabías qué?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Video relacionado: Activan Alerta Gris por Frente Frío 27 en Veracruz.

¿Cuántos frentes fríos se esperan en enero?

De acuerdo con el pronóstico del Meteorológico Nacional, en enero se esperan 6 sistemas frontales, dos menos que los 8 registrados el pasado mes de diciembre 2025.

Los siguientes meses de 2026 se pronostica el siguiente número de frentes fríos:

Enero : 6

: 6 Febrero : 5

: 5 Marzo : 6

: 6 Abril : 5

: 5 Mayo: 3

Hasta el momento van 27 frentes fríos. Foto: SMN

Video relacionado: "En Enero Hace Más Frío": Así Viven las Bajas Temperaturas los Habitantes de Tlalpan, CDMX.

Masa de aire polar reforzará el frente frío 27

Actualmente, el frente frío número 27 se localiza en territorio nacional; según el pronóstico del SMN, mañana 9 de enero se desplazará sobre el noreste de la República Mexicana y en combinación con la corriente en chorro subtropical, originará:

Lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

Viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Pero además, el 10 de enero, el sistema frontal será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre el litoral del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio nacional, con los siguientes efectos:

Lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco Lluvias muy fuertes en Puebla y Campeche

en Puebla y Campeche Lluvias fuertes en Hidalgo

en Hidalgo Chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo.

en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar originará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional

en la mayor parte del territorio nacional Habrá evento de Norte intenso y oleaje elevado en el litoral del golfo de México, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en la costa de Veracruz

y en el litoral del golfo de México, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en la costa de Veracruz Se presentarán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas de Coahuila y Nuevo León durante la noche.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb