¿Doble No Circula Mañana 10 de Enero 2026 por Contingencia? Habrá Restricción en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, y acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana 10 de enero de 2026 o cómo aplica la restricción del programa en la CDMX y Edomex en el segundo sábado del año.

Este jueves se activó la contingencia por la concentración alta de ozono en la mayoría de las estaciones de monitoreo del SIMAT, por lo cual se tuvo que aplicar el Doble No Circula este viernes, afectando a más carros de lo habitual con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes.

Video. Se Mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México: Estos Autos No Circulan

¿Hay Doble Hoy No Circula el 10 de enero 2026?

Debido a que sigue la mala calidad del aire en la CDMX y Edomex, existen factores que podrían mantener el Doble Hoy No Circula mañana 10 de enero de 2026, sin embargo hasta el momento esto no se ha anunciado. La confirmación se dará a conocer en la tarde de este viernes por lo que te recomendamos mantenerte pendiente de esta información que se actualizará en las próximas horas.

De acuerdo con el mapa del Índice de Aire y Salud, los altos niveles de contaminación se mantienen en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se presentan partículas PM2.5, mientras que en el Estado de México hay contaminantes PM10 en Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Tultitlán y Coacalco.

¿Cómo opera el Doble No Circula el sábado 10 de enero 2026?

En caso de que se mantenga la Contingencia Ambiental en las próximas horas, mañana sábado 10 de enero 2026 no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex los carros con los siguientes elementos, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA):

Todos los autos con holograma 2

Todos los carros con holograma 1

Vehículos foráneos

Es importante indicar que el Doble Hoy No Circula sabatino también afecta a los carros con holograma 0 y 00, sin embargo en las próximas horas se confirmará el engomado y terminación de placas que será afectado este día en caso de que continúe la mala calidad del aire.

Si la contaminación disminuye y se suspende la contingencia ambiental este viernes, el No Circula mañana 10 de enero 2026 operará de manera normal, por lo que solo afectará a estos autos, recordando que es el segundo sábado del mes:

Holograma 2, cualquier terminación de placa

Holograma 1, terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6 y 8

Placas foráneas

Permisos vehiculares provisionales

Video. ¿Por Qué Cerrará de Manera Parcial el Sábado y Domingo la Línea B del Metro de la CDMX?

Horario del Hoy No Circula sabatino 2026

En ambos casos, si se aplica el Doble No Circula o aplica de forma normal, el horario del programa de SEDEMA entra en vigor desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Recuerda que la multa del programa sabatino es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción del Hoy No Circula va de los 2,262 a los 3,394 pesos por incumplir las restricciones.

