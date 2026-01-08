¿De Cuánto Es la Multa por Infringir el Doble Hoy No Circula 9 de Enero 2026? Así la Sanción

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, y como medida para disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera decidió poner en marcha el Doble Hoy No Circula para este 9 de enero de 2026, pero ¿qué pasa si lo infringes?, en N+ te decimos de cuánto es la multa por no respetar la restricción vehicular.

De acuerdo con el comunicado emitido por la CAMe, a las 16:00 horas de este jueves 8 de enero se registró una concentración máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa, de la Ciudad de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detalló las razones por las que se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, cuyo objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la generación de contaminantes.

De hecho, entre las medidas recomendadas por las autoridades ambientales está la puesta en marcha del Doble Hoy No Circula para Ciudad de México y Estado de México, entre las 05:00 y 22:00 horas del 9 de enero.

¿Cuál es la multa por no respetar Doble Hoy No Circula en Edomex?

Si por alguna razón incumples el Doble Hoy No Circula, el Estado de México aplica multas. De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mexiquense dio a conocer los montos que aplican a partir del pasado 1 de enero de 2026.

Así que por incumplir el Hoy No Circula y transitar en un día restringido, la sanción es de 20 UMAS, es decir 2,348.20 pesos, dado que el costo de la UMA diaria es de 117.31 pesos.

¿Y por no respetar el Doble Hoy No Circula en CDMX?

Y sí, la Ciudad de México también aplica multas por infringir el Hoy No Circula en Ciudad de México. Las patrullas de Vigilancia Ambiental CDMX son las encargadas de monitorear la circulación durante los días de Contingencia Ambiental.

En las alcaldías capitalinas la sanción económica oscila entre los 20 y 30 UMAS, es decir que puede ir de los 2,348.20 pesos hasta los 3,519.30 pesos.

Misma sanción que se aplica a aquellos vehículos que se vea circular emitiendo de manera ostensible humo negro y azul, de acuerdo con la Gaceta de la Ciudad de México.

¿Qué vehículos exentan el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Aunque sí hay manera de exentar estas medidas, sólo aplica para aquellos conductores de vehículos cuyas unidades cumplen las siguientes características:

Autos Eléctricos e Híbridos

Autos de Uso Particular destinados en Circunstancias Manifiestas a atender Urgencias Médicas

Taxis (aunque sólo pueden circular de 05:00 a 10:00 horas)

Vehículos de Emergencias y Rescate

Autos de transporte escolar y de personal

Vehículos destinados a cortejos fúnebres

Autos para personas con discapacidad

Transporte de residuos y materiales peligrosos

Transporte Público

Motos Exentan la Fase 1

Recomendaciones a la población por Contingencia Ambiental

Facilitar el trabajo remoto, además de realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola.

