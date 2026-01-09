Estados Unidos Decidirá Qué Petroleras Pueden Operar en Venezuela: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que las compañías petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela y anunció que él decidirá qué petroleras podrán operar en la nación sudamericana tras la salida de Nicolás Maduro.

Video relacionado: ¿Trump Llega a Acuerdo por Petróleo con Venezuela? Esto Dijo Presidente de EUA

Durante su intervención en una mesa redonda con ejecutivos petroleros estadounidenses, el presidente Trump anunció hoy viernes 9 de enero de 2026 que las compañías están preparadas para invertir 100 mil millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura petrolera en Venezuela. Así lo declaró Trump a la prensa.

El plan es que gasten, es decir, nuestras gigantescas compañías petroleras, al menos 100 mil millones de dólares de su propio dinero, no del dinero del gobierno

Señaló diferentes maneras en que el petróleo venezolano podría utilizarse en Estados Unidos, incluyendo la construcción de carreteras.

El plan es que gasten al menos 100 millones de dólares en la reconstrucción de la capacidad y la infraestructura necesarias

Se refirió al petróleo venezolano como "un petróleo pesado, muy bueno, un petróleo excelente".

Trump dice que Venezuela está "abierta a los negocios" con Rusia y China

El presidente Donald Trump afirmó que quería mantener a Rusia y China fuera de Venezuela, pero con el nuevo rol de Estados Unidos, Venezuela está "abierta a los negocios".

Les dije a China y a Rusia que nos llevamos muy bien, que los apreciamos mucho, pero que no los queremos allí. Estamos abiertos a los negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesite. Estaremos abiertos a los negocios casi de inmediato

'Tenemos una armada' cerca de Venezuela, dice Trump

Video. Trump Cancela Hoy Nueva Ola de Ataques contra Venezuela: Esto Dijo

Refiriéndose a Venezuela, el presidente afirmó que Estados Unidos tiene una armada cerca, pero que no planea usarla contra los venezolanos, quienes, según él, se llevan bien con la administración Trump, así lo declaró Trump en la Casa Blanca durante una reunión con ejecutivos petroleros estadounidenses.

Tenemos una armada, una armada gigantesca como nadie ha visto en esa parte del mundo, y está estacionada frente a la costa. Y nos llevamos tan bien con la gente que representa a Venezuela que no creo que vayamos a tener ninguna, no creo que sea necesario una segunda ola

La mañana del 9 de enero de 2025, el presidente anunció en una publicación en Truth Social que un segundo ataque planeado contra el gobierno venezolano fue cancelado.

El primer ataque ocurrió la semana pasada, cuando Estados Unidos capturó el sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa.

Estábamos planeando una segunda ola, pero la primera fue tan poderosa, tan buena, fuerte, y francamente, la gente del país realmente hizo lo correcto. Fueron inteligentes. Hicieron lo correcto. No querían sufrir una segunda ola

Trump anticipa garantías de seguridad para compañías petroleras en Venezuela

En la mesa redonda con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses, Trump afirmó que contarían con seguridad para proteger sus actividades en Venezuela.

Trabajaremos con los líderes y el pueblo venezolano. Contaremos con un grupo muy seguro, que también traerá consigo personal de seguridad

Le dijo lo siguiente a los ejecutivos petroleros:

Nos aseguraremos de que haya una seguridad muy buena. Y creo que el pueblo venezolano les brindará una excelente seguridad

Trump dice que de momento el Gobierno de Delcy Rodríguez parece "ser un aliado"

El presidente estadounidense, Donald Trump, también aseguró que el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de momento parece "ser un aliado" de su país y que probablemente "seguirá siéndolo".

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI