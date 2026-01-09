“Debe Detenerse la Entrada de Cocaína” a EUA: Trump Anuncia Reunión con Presidente de Colombia

Este viernes, 9 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo colombiano Gustavo Petro, en medio de la tensión entre ambos países.

Mediante su cuenta de Truth Social, Trump dijo que "debe detenerse la entrada de cocaína y otras drogas" a los ‍Estados Unidos.

Estoy seguro de que funcionará muy bien para Colombia y los Estados Unidos, pero, debe DETENERSE la entrada de cocaína y otras drogas a los ‍Estados Unidos.

Previamente, los dos líderes hablaron ‍por teléfono tras las amenazas de Trump al país latinoamericano.

Cabe recordar que durante el primer año del gobierno de Trump crecieron las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, la crisis llegó a su punto más álgido después de que Donald Trump acusó a Gustavo Petro de “ser un enfermo” que enviaba cocaína a Estados Unidos.

Posteriormente, el presidente de Colombia declaró al New York Times que temía genuinamente por una acción militar de Estados Unidos en su país:

Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump.

Reunión entre Trump y Petro

El presidente Trump informó que la reunión con Petro será en la Casa Blanca a principios del próximo mes de febrero, pero no precisó el día.

Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero”.

Con información de N+ y Reuters.

