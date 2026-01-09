¿Cómo Saber Si Tu Celular Ya Está Registrado en Padrón Telefónico? Así Confirmas Alta de Línea

Inició el registro de celulares en México, y algunas personas se preguntan cómo saber si su número ya está registrado en el nuevo padrón de telefonía móvil. Por ello, acá en N+ te explicamos cómo confirmar que tu línea ya está dada de alta y vinculada con tu CURP e INE.

El registro telefónico en México, promovido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tiene la finalidad de que cada línea esté asociada a una persona física o moral con la finalidad de eliminar el anonimato de este servicio para cometer delitos como fraude y extorsión.

Si aún no haces la vinculación de tu línea, en notas previas ya te explicamos paso a paso cómo registrar tu celular con tu CURP e identificación oficial y los links donde se puede hacer el alta según tu compañía telefónica, además de qué pasará con tu número si no haces el proceso.

¿Quiénes deben hacer registro de celulares en México?

El nuevo padrón de telefonía móvil contempla a todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta o tengan una línea de prepago con la cual puedan hacer uso de llamadas, envío de mensajes de texto SMS y/o realizar llamadas a través de internet en México.

Usuarios de telefonía móvil en México, ya sea plan de renta o prepago

Empresas con líneas telefónicas

Extranjeros con un número telefónico en México

De esta forma, todos las personas mexicanas, empresas y extranjeros que cuentan con un número telefónico en México están obligados a hacer el registro de celulares antes del 30 de junio de 2026, ya que a partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas y solo podrán hacer llamadas a servicios de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911.

Es importante señalar que una persona puede vincular con su CURP e INE hasta 10 líneas telefónicas, como es el caso de los números de celular de los menores de edad o adultos mayores.

¿Si tengo plan de renta debo hacer el registro?

Si bien a la hora de contratar un plan de renta, la compañía de telefonía te solicitó tu INE, CURP y RFC, el registro para el padrón telefónico es independiente, por lo que se debe hacer la vinculación antes de la fecha límite, ya sea de forma presencial en los centro de atención o por internet.

¿Cómo saber si mi celular ya está registrado?

Una vez que hayas realizado la vinculación de tu línea con tu CURP e INE o pasaporte, el sistema te arrojará un folio de alta para confirmar la fecha y hora en la que se hizo el registro del celular con tus datos personales.

Toma en cuenta que en caso de que la vinculación por internet no sea exitosa, los usuarios tendrán tres oportunidades de realizarla, sin embargo si persiste el problema deberán acudir a un centro de atención a clientes para realizar el trámite de forma presencial.

Otra forma de confirmar si tu celular ya está registrado en el padrón telefónico, será a través de un Portal de Consulta el cual se habilitará a partir del 7 de febrero de 2026 solo para usuarios de Telcel, aunque se espera que las demás compañías también lo activen. En este sitio, se podrá verificar las líneas que están vinculadas con su CURP o RFC (empresas).

