¿Puedo Usar mi Línea Celular si no la Registro Hoy? Esto Pasará con tu Número

Este viernes, 9 de enero de 2026, entra en vigor la identificación de líneas telefónicas móviles. Te decimos qué pasará con tu número si no realizas el trámite.

El pasado 8 diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, que busca:

Vincular cada línea telefónica a una persona física o moral.

Eliminar el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

¿Cómo vinculo tu línea?

La vinculación de la línea móviles es muy sencilla, lo puedes hacer hacer de forma presencial o vía remota:

Presencial: Acude al centro de atención y el personal te asesorará para realizar la vinculación.

Remota: Recibirás un mensaje de tu proveedor en tu celular, con el enlace para ingresar a la plataforma de Gestión y realizar la vinculación de tu línea.

¿Qué pasa si no vinculas tu línea?

Toma en cuenta que, en caso de no realizar la vinculación, tu línea móvil será deshabilitada, solo podrás hacer llamadas de emergencia, atención ciudadana y a tu proveedor de servicio.

Puedes recuperar tu línea acudiendo con tu operador, siempre y cuando la línea siga disponible y realices la vinculación.

Por disposición oficial, solo se podrán vincular un máximo de 10 líneas por usuario. La persona que realice la vinculación será responsable del uso de la línea asociada.

Con información de N+

