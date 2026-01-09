Inicia Registro Obligatorio de Líneas de Telefonía Celular este Viernes 9 de Enero

A partir de este viernes 9 de enero, los usuarios de telefonía celular deberán registrar su línea como parte de las acciones para combatir delitos como el fraude y la extorsión.

Ricardo Castañeda, director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dijo que el trámite se realizará durante todo este primer semestre del año.

A partir del 9 de enero y durante básicamente todo el primer semestre de este año, es donde vamos a tener la ventana abierta para llevar a cabo la vinculación de nuestro número telefónico actual con nuestra CURP, ya sea acudiendo al centro de atención a clientes de nuestro operador móvil o en su caso de manera remota

El funcionario dijo que el objetivo es quitar la "capa de anonimato que existe en la amplia mayoría de las líneas telefónicas celulares".

Alrededor del 85% de las líneas móviles son en la modalidad prepago. No existe ningún requisito o restricción para que cualquier persona adquiera líneas telefónicas. (Esto) ha sido aprovechado en muchas ocasiones para cometer, a través del uso de estos servicios, algunos ilícitos como pueden ser el fraude o la extorsión

¿Quién manejará la base de datos?

En entrevista, el director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aclaró que esta base de datos de los usuarios no será manejada por el gobierno, sino por los operadores móviles.

Es una base de datos que no estará gestionada ni operada por el gobierno, sino gestionada y operada y resguardada por los operadores. Los operadores a su vez están sujetos a distintas normatividades, principalmente la que es en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Está perfectamente normado

Además, aclaró los casos en los cuales las autoridades podrían solicitar datos de los usuarios.

Hay también ya normativa bajo la cual el gobierno, entiéndase las autoridades en materia de seguridad y justicia, podrá requerir a los operadores previo mandato judicial, algún dato muy específico o muy particular que esté relacionado con algún tipo de investigación, pero no se trata de un acceso irrestricto, con esto tampoco se van a rastrear llamadas. Estas medidas, esta base de datos no tiene técnicamente posibilidad de que, con ello, pues ya todo el mundo digamos esté vigilado o rastreado, es un registro, es una base de datos

En caso de que los usuarios no registren su línea telefónica a más tardar el 29 de junio de este año, solo podrán realizar llamadas de emergencia.

Con información de Mónica Garduño

ICM