Las 4 Formas de Cobrar tu Pensión Bienestar en 2026: ¿Cómo Puedes Usar tu Apoyo con la Tarjeta?

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad o madres trabajadoras, acá en N+ te decimos las 4 formas de cobrar tu apoyo económico, que se te depositará de forma bimestral en la tarjeta en 2026.

El calendario de la Pensión Bienestar del bimestre de enero y febrero 2026 sigue avanzando y hasta el momento más de la mitad de beneficiarios ya han recibido su pensión, y en una nota previa te explicamos cómo saber si ya cayó el pago.

¿Cómo se cobra la Pensión Bienestar en 2026?

Pese a que en los inicios del programa, los beneficiarios tenían que acudir a los Bancos del Bienestar y formarse por horas para cobrar su apoyo económico, actualmente con la modernización de los depósitos, los cuales se entregan directamente en la tarjeta del Bienestar, los afiliados tienen varias opciones para usar estos recursos. Estas son las 4 formas de usar tu dinero:

Usar cajeros automáticos para retirar apoyo Retiro en ventanilla del Banco Bienestar Pagar en negocios con terminal bancaria Ahorrar en tu tarjeta del Bienestar

Cabe señalar que estas opciones también aplican para los beneficiarios de las Becas Bienestar como la Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿En qué cajeros puedes retirar dinero de la Tarjeta Bienestar?

La mejor opción es acudir a una de las sucursales del Banco Bienestar, ya que estos cajeros automáticos no cobran comisión para sacar tu dinero. Para ubicar el más cercano a tu domicilio, debes ingresar al siguiente enlace: directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/ y seleccionar tu entidad, alcaldía o municipio.

En caso de que no cuentes con uno cerca, puedes retirar tu apoyo de la tarjeta del Bienestar en cajeros automáticos de otros bancos, pero debes considerar que te cobrarán una comisión por consultar tu saldo o sacar tu dinero. Aquí puedes consultar cuánto cobra cada institución financiera.

¿Qué piden para retirar en las ventanillas del Banco Bienestar?

Si por alguna razón necesitas sacar dinero en las ventanillas del Banco Bienestar, debes presentar tu tarjeta y tu identificación oficial como INE, pasaporte o credencial de INAPAM. Solo considera que podría haber fila y esto te tomaría más tiempo de lo normal.

Esta también es una buena opción para cobrar tu apoyo económico en caso de que hayas perdido tu tarjeta del Bienestar y se encuentre en proceso de reposición, o en caso de que se haya bloqueado temporalmente.

¿Cómo cobrar la Pensión Bienestar sin retirar el dinero?

Debido a la modernización de la tarjeta del Banco Bienestar, ya es posible cobrar la pensión sin la necesidad de retirar dinero, ya que el plástico lo puedes utilizar en tiendas de autoservicio y establecimientos que cuenten con terminal bancaria.

De esta manera, la tarjeta del Banco Bienestar puede utilizarse como cualquier otro plástico bancario, ya que es aceptada en negocios que cuentan con terminal punto de venta, aunque depende de algunos convenios, por lo que es importante preguntar antes de pagar.

¿Se puede ahorrar en la tarjeta del Bienestar?

Es posible utilizar tu tarjeta del Banco Bienestar para guardar tu dinero de la pensión bimestre tras bimestre, solo te recomendamos realizar pequeños retiros para que las autoridades de los programas sociales no consideren que no has cobrado tu apoyo económico.

Esto debido a que si en más de dos ocasiones no retiras algo de tu Pensión Bienestar, además de que no te localicen en tu domicilio, podrían darte de baja de acuerdo con las reglas de operación de los programas sociales.

