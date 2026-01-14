Registro Esperado: CONAVI Confirma Ciudades Donde Habrá Vivienda para el Bienestar en 2026

El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, dio a conocer los avances en la construcción del programa Vivienda para el Bienestar, por lo cual las personas que están a la espera de un nuevo registro ya pudieron confirmar las ciudades donde habrá casas en 2026.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles, el funcionario informó cómo va el programa que busca garantizar el derecho a una vivienda digna a familias de bajos recursos, dando prioridad a mujeres jefas del hogar, adultos mayores y personas con discapacidad.

Debido al gran interés que hay en incorporarse a este programa, los interesados ya están pendientes del esperado registro en 2026 en las ciudades y municipios donde la CONAVI está construyendo casas y departamentos.

Video. Sheinbaum Asegura en Palacio Nacional que Vivienda Digna y Salud Son Prioridad del Gobierno

¿Dónde habrá Vivienda para el Bienestar en 2026?

El director de la CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, dio a conocer los avances en la construcción de viviendas del Bienestar en algunas ciudades y municipios en México, las cuales ya están muy cerca de terminar las obras, por lo cual podrían comenzar a entregar en 2026:

Los Cabos en Baja California Sur - 704 viviendas

Cajeme Sonora - 302 viviendas

Tepic, Nayarit - 304 casas

Yurécuaro, Michoacán - 448 viviendas

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo - 2,500 viviendas en predio DESCTI y 1,410 viviendas en predio Citnova

Ezequiel Montes, Querétaro - 148 casas

Esperanza, Puebla - 360 viviendas

Cuautla, Morelos - 512 viviendas

San José Chiapa, Puebla - 1160 viviendas

Huimanguillo, Tabasco - 880 viviendas

Tapachula, Chiapas - 1424 viviendas

Mérida, Yucatán - 50 casas

Tepakán, Yucatán - 100 casas

Trabajos preliminares en Tamaulipas

Trabajos preliminares en Sinaloa

Trabajos preliminares en Durango

Trabajos preliminares en Chihuahua

Noticia relacionada. Alístate: Estas Mujeres y Hombres de 18 a 64 Años Reciben Primero Casa CONAVI en 2026

En total, la CONAVI contempla la construcción de 86 mil viviendas para el Bienestar de las cuales 49,339 ya están en proceso de obra en 133 predios, mientras que ya hay trabajos preliminares en 81 predios para la construcción de 33,158 viviendas, y están en proceso de contratación y elaboración de proyecto 13 predio donde habrá 3,503 casas.

¿Cuándo será el registro de CONAVI en 2026?

Pese a que no se han anunciado las fechas exactas del registro de Vivienda Bienestar en 2026, se espera que en los próximos meses la CONAVI informe cuándo habrá una nueva etapa de incorporaciones a este programa, como sucedió el año pasado con la publicación del calendario de inscripciones.

Noticia relacionada. Inician Sorteos de CONAVI: ¿Quiénes Fueron los Primeros Ganadores de Vivienda Bienestar?

Por ello, es importante que te vayas preparando para que en cuanto inicie el nuevo registro de CONAVI cuentes con todos tus documentos listos y puedas completar tu solicitud. Estos son los requisitos que solicitan:

Tener 18 años o más Ingreso no mayor a 2 salarios mínimos No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de CONAVI No contar con vivienda propia

Documentos que piden en registro para casas CONAVI:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir.

CURP actualizada.

Comprobante de estado civil: acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero constancia de inexistencias de matrimonio.

Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono).

Certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad.

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.

Constancia médica en caso de discapacidad.

Carta de no derechohabiencia.

Historias recomendadas