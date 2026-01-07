Alístate: Estas Mujeres y Hombres de 18 a 64 Años Reciben Primero Casa CONAVI en 2026

El año recién comenzó y el programa de Vivienda para el Bienestar busca consolidar el proyecto luego de varias etapas de registro al apoyo para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, por eso acá te decimos quiénes van a recibir primero su casa CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) en 2026.

En la gran mayoría del país CONAVI abrió registro en varios lapsos del 2025 para que las personas que cumplieran con los requisitos hicieran su inscripción, para tener la oportunidad de formar parte del padrón de beneficiarios que recibirán una casa con valor de 600 mil pesos a costo accesible.

Video: Identifican Cuerpo Enterrado en Vivienda de Ciudad Juárez; Ofrecían Recompensa

¿Quiénes recibirán primero su casa CONAVI en 2026?

De acuerdo con información que ha brindado el Gobierno de México en conferencias de prensa, comunicados y durante la Mañanera de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, durante todo el 2026 se realizará la entrega de miles de casas, para las personas que hicieron su trámite en los módulos de registro CONAVI, recibieron una visita domiciliaria y resultaron seleccionadas en los sorteos de Vivienda para el Bienestar.

Nota relacionada: CONAVI Da Listado de Preseleccionados Vivienda Bienestar 2025: Link de Resultados Tercera Fase

Se espera que antes de que concluya el mes de febrero 2026, se haga la entrega de Casas CONAVI en los siguientes estados de la república:

Tamaulipas.

Coahuila.

Nuevo León.

Sinaloa.

Quintana Roo.

Video: Más de 300 Viviendas Dañadas en San Marcos, Guerrero, Epicentro del Temblor

¿Cómo saber si obtendré el apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años de CONAVI en 2026?

Para este inicio de año la CONAVI espera cerrar todos los trámites posteriores a los 154 sorteos nacionales realizados en diciembre 2025, para así poder integrar los expedientes de todas las personas que van a ser beneficiarias del apoyo Bienestar para la vivienda.

Todas las personas que llegaron hasta la visita domiciliaria como parte del proceso de registro a Vivienda Bienestar, debieron recibir un número de folio. Con el deben hacer lo siguiente:

Ingresando al micrositio: pvb.conavi.gob.mx. En la parte de abajo de dicho sitio web escribe tu folio o CURP de la persona beneficiaria. Da clic en la lupa para saber el estatus de tu registro y si formarás parte de Vivienda para el Bienestar.

Nota relacionada: Sorteos de CONAVI: ¿Quiénes Fueron los Primeros Ganadores de Vivienda Bienestar?

Es importante aclarar que así como habrá entrega de casas CONAVI en todo el 2026, también se comenzará con la construcción de más viviendas en gran parte de México, para así avanzar con el objetivo de llegar a poco más de un millón de inmuebles edificados, como parte del apoyo Vivienda para el Bienestar.

Historias recomendadas: