¿Habrá Registro a Pensión Bienestar en Febrero 2026? Mujeres y Hombres con Prioridad de Entrada

Con el inicio de un nuevo año, aquellos mexicanos que aún no están inscritos en la Pensión del Bienestar tendrán la oportunidad de hacer su registro para recibir los distintos apoyos económicos otorgados por el Gobierno de México, por lo que en N+ te adelantamos quiénes tendrán prioridad de entrada.

La Secretaría del Bienestar es la dependencia encargada de dar seguimiento a los Programas del Bienestar, tales como las pensiones, becas, apoyos de salud y al campo, entre otros.

De hecho, algunos programas como la Pensión para Adultos Mayores ya está reconocida por la Constitución como un Derecho, por lo que es una obligación la inscripción de adultos mayores a partir de los 65 años y el pago bimestral, sin importar el Gobierno o gobernante en turno.

De ahí que entre el 5 y el 28 de enero se realice el depósito a los pensionados según el calendario del primer bimestre de 2026, por lo que ya te hemos compartido quiénes reciben su pago por día, por ejemplo el 12 de enero, 13 de enero, 14 de enero y así sucesivamente.

Video: Inicia Entrega Pensión del Bienestar en Coahuila Enero 2026

¿Habrá registro a la Pensión Bienestar en febrero 2026?

Dado el interés que genera el registro de nuevos beneficiarios a la Pensión del Bienestar, así como la amplia convocatoria en distintos sectores de la población, la Secretaría del Bienestar abre varios periodos de registro a lo largo del año.

De ahí que la dependencia pida a los interesados estar pendientes de su página y redes sociales oficiales del Gobierno de México, para conocer las fechas exactas. Además, Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, comunica las fechas desde la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Tomando como referencia el 2025, año en el que febrero fue para afiliación de nuevos beneficiarios para la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras, sí en febrero de 2026 abriría un nuevo periodo de inscripciones.

El año pasado el registro abrió a mediados de mes y duró una quincena. Por lo que sólo habría que estar pendientes de las fechas específicas para acercarse a los Módulos del Bienestar con los documentos indispensables para hacer el trámite.

De hecho, algunos delegados estatales del Bienestar ya han comenzado a mencionar el próximo periodo de registro. Por lo que vale la pena que te mantengas atento a sus publicaciones.

Video: Adultos Mayores en Baja California Enfrentan Retos Para un Retiro Digno

Estos hombres y mujeres tienen prioridad de inscripción a Pensión Bienestar

Si cumples con los requisitos de alguno de los programas debes conocer que la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar son de carácter universal, es decir que se entregan a todas las personas que se inscriben.

Mientras que para madres trabajadoras y personas con discapacidad debes consultar las condiciones específicas para aplicar.

De modo que no existe prioridad en la inscripción al pago de las pensiones dado que se hacen siguiendo el calendario de registro que da a conocer la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, si por edad o alguna enfermedad no te es posible acercarte al Módulo del Bienestar puedes solicitar una visita a domicilio o en su defecto designar un auxiliar que te apoye.

Video: Coahuila Fechas y Requisitos de Registro para la Pension del Bienestar en Diciembre

¿Cuánto deposita la Pensión Bienestar en 2026?

El pasado mes de diciembre, la Secretaría del Bienestar dio a conocer la actualización en los montos de pago de las pensiones a partir de 2026. Por lo que los montos actualizados que se depositarán en tu cuenta del Banco del Bienestar son los siguientes:

Pensión Adultos Mayores : 6,400 pesos bimestrales

: 6,400 pesos bimestrales Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales

3,100 pesos bimestrales Pensión Personas con Discapacidad: 3,300 pesos bimestrales

3,300 pesos bimestrales Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales



Historias Recomendadas