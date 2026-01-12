¿Quiénes Reciben Pago del Bienestar 13 y 20 de Enero 2026? Letras y Apellidos que Cobran Pensión

Si recibes la Pensión para el Bienestar, mantente atento al calendario de pagos para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad que dio a conocer la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México. Y aquí en N+ te adelantamos quiénes cobran el martes 13 y 20 de enero de 2026.

Recuerda que será hasta el próximo 28 de enero cuando concluya el depósito de Pensiones del Bienestar para los derechohabientes. El cual se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido.

Si bien ya te adelantamos qué letras recibirán su pago esta semana, también te compartimos un método para consultar mediante tu CURP si ya te cayó el pago del primer bimestre enero-febrero con incremento.

¿Quiénes reciben pago del Bienestar el 13 y 20 de enero de 2026? Letras y Apellidos

Según la calendarización dada a conocer en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el martes 13 de enero corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra G.

A continuación hallarás un listado con ejemplos de algunos apellidos por cada inicial a la que corresponde el cobro de la Pensión tanto el 13, como el 20 de enero. Es importante indicar que se trata de ejemplos, si tu apellido no se encuentra en el listado pero inicia con las letras antes descritas también recibirás el depósito.

Apellidos Letra G

Garcia

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Mientras que el 20 de enero será turno de las personas cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ y O.

Apellidos Letra N y Ñ

Navarro

Nava

Navarrete

Nieto

Nájera

Negrete

Noriega

Nolasco

Nicolás

Apellidos Letra O

Ortiz

Ortega

Orozco

Ochoa

Olvera

Osorio

Olivares

Ojeda

Ocampo

Ornelas

Dado que se trata de una pensión de carácter universal, todas las personas que se encuentran registradas en el programa del Gobierno de México reciben el depósito sin distinción.

¿Cuánto paga la Pensión del Bienestar a partir de 2026?

De modo que si estás entre los beneficiarios y recibes tu depósito bimestral en la tarjeta del Bienestar, debes recordar cuáles son los nuevos montos que verás reflejados a partir de 2026.

Pension para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

