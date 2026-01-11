Calendario de Pago Pensión Bienestar 12 a 16 de Enero: ¿Qué Mujeres y Adultos Cobran? Lista

Hace poco inició el primer depósito del año y esta semana continúa el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por eso si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 12 al 16 de enero 2026, donde hay que recordar que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras.

Para las personas que se preguntan cuánto aumentó la Pensión Bienestar 2026, en una nota ya te dejamos los montos que depositarán a cada beneficiario de las pensiones que se encuentran activas para este año, todo gracias a la información que brindó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, una vez que dio a conocer las fechas de pagos Bienestar de enero.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar a los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en enero 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Ariadna Montiel Reyes, del 5 al 28 enero 2026 se va a realizar la dispersión del primero depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante todos esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de enero-febrero 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 12 al 16 de enero 2026: Lista de letras

Durante todo este mes no habrá ningún día feriado, eso quiere decir que la dispersión del pago de la Pensión del Bienestar será sin interrupciones, y para que no busques cuánto te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra G : Lunes 12 y martes 13 de enero 2026.

: Lunes 12 y martes 13 de enero 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 14 de enero 2026.

: Miércoles 14 de enero 2026. Letra L : Jueves 15 de enero 2026.

: Jueves 15 de enero 2026. Letra M: Viernes 16 de enero 2026.

Algo que es importante aclarar es que probablemente algunos adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, que su primer apellido inicie con la letra "M", no reciban su pago el viernes 16. De ser así, no tienen nada de qué preocuparse, pues los faltantes obtendrán su apoyo económico el lunes 19 de enero 2026, cuando se reanude la dispersión.

¿Cuánto aumentó la Pensión Bienestar 2026? Esta cantidad cobran los adultos mayores en enero

Con el aumento se confirmaron los nuevos montos de la Pensión Bienestar que pagará en 2026, a los beneficiarios adultos mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres solteras. Esto depositarán cada bimestre:

Pensión Adultos Mayores Bienestar : Pagará 6,400 pesos bimestrales en 2026

: Pagará 6,400 pesos bimestrales en 2026 Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años : Depositará 3,100 pesos bimestrales en 2026.

: Depositará 3,100 pesos bimestrales en 2026. Pensión Bienestar de Discapacidad : Dará 3,300 pesos bimestrales en 2026.

: Dará 3,300 pesos bimestrales en 2026. Apoyo a Madres Trabajadoras: Pagará 1,650 pesos bimestrales en 2026.

