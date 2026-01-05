Aumento Pensión Bienestar 2026: ¿Cuánto Será de Pago Este Año a Adultos Mayores y Mujeres?

Ariadna Montiel Reyes reveló de cuánto será el aumento y los nuevos montos de la Pensión Bienestar de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, con lo cual se oficializó cuánto pagarán en todo el 2026.

En la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes se dio a conocer el calendario de pagos del Bienestar del bimestre de enero y febrero, correspondiente al primer depósito del año, además de que se informó cuánto aumentarán los apoyos económicos.

¿Cuánto aumentó la Pensión Bienestar 2026?

Como se había anunciado previamente, los programas sociales del Bienestar tendrán un ligero aumento para 2026, el cual es el equivalente a la inflación anual, que cerró en 3.62% en diciembre de 2025.

De esta manera, los 18 millones de beneficiarios verán un incremento de entre 100 y 200 pesos, dependiendo del apoyo del Bienestar que reciban. Esto con la finalidad de que puedan seguir disfrutando de la ayuda, sin que ésta pierda valor debido a la inflación.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar 2026?

Con el aumento se confirmaron los nuevos montos de la Pensión Bienestar que pagará en 2026, que son los siguientes: