Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy 25 de Mayo de 2026 en México

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano inicia la última semana de mayo con movimientos moderados y un comportamiento estable en los mercados financieros. En N+ te compartimos el precio hoy, 25 de mayo de 2026.

En operaciones bancarias y establecimientos cambiarios, el precio del dólar suele presentar diferencias entre la compra y la venta. Esto significa que los usuarios pueden encontrar costos distintos según la región del país, el banco o incluso la demanda de divisas en zonas fronterizas.

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Así está el precio del dólar

Para este lunes 25 de mayo de 2026, el dólar abrió en México con una cotización promedio de 17.27 pesos por unidad, aunque el valor puede registrar ligeras variaciones durante el día dependiendo de la institución bancaria o casa de cambio.

Como referencia, durante el domingo 24 de mayo el dólar a la venta se ubicó en un promedio de 17.79 pesos, mientras que la compra rondó los 16.36 pesos en instituciones bancarias y la frontera norte del país.

El comportamiento reciente de la moneda estadounidense ha mostrado estabilidad, moviéndose en un rango aproximado de entre 17.20 y 17.40 pesos por dólar durante las últimas semanas, con cambios diarios relativamente pequeños.

FBPT