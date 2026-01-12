¿Qué Es la UMA y Cómo Afecta el Pago de Pensión IMSS 2026? Así se Reflejará Aumento

En México no sólo se incrementó el Salario Mínimo este 2026, sino que la UMA también se actualizó, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que en N+ te explicamos qué es la UMA y cómo afecta al pago de Pensión del IMSS, para que sepas a quiénes les afecta.

Si bien, ya te explicamos que si estás pensionado bajo el régimen Ley del 73 tu pago anual podría tener un ajuste debido a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ahora detallaremos qué impacto tienen las UMAs para los pensionados.

Ello, dado que los aumentos y fluctuaciones de estos índices suelen generar dudas entre los adultos mayores, quienes al verificar el importe de su pensión durante el primer mes del año no suelen observar variaciones.

De hecho, según el Calendario de Pago de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pasado 2 de enero todos los pensionados debieron recibir el depósito correspondiente al primer mes del 2026.

¿Qué es la UMA y cómo se calcula?

Por si hasta ahora no te lo habías preguntado, UMA son las siglas de "Unidad de Medida y Actualización" y el INEGI es el organismo encargado de dar a conocer su actualización a inicios de cada año.

La UMA es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, tales como multas cívicas, de tránsito, y otros trámites gubernamentales.

Este valor se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces, mientras que su valor anual se calcula al multiplicar su valor mensual por 12. De modo que en 2026 los montos quedan de la siguiente forma:

Diario: 117.31 pesos

Mensual 3,356.22 pesos

Anual: 42,794.64 pesos

Ten en cuenta que se modifica cada año de acuerdo a la inflación o el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

¿Cómo afecta la UMA el pago de la Pensión del IMSS?

De modo que si eres jubilado o pensionado del IMSS debes mantenerte atento a estos índices. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que una persona tenga una pensión garantizada en la Modalidad 40 arriba de los 60 mil pesos debe cumplir una serie de requisitos, entre ellos: que en los últimos 5 años de cotización previo a que inicie su trámite, reporte un ingreso cercano a los 25 UMAS.

La Modalidad 40 permite a los pensionados continuar con la cotización del IMSS después de haber dejado de tener un trabajo asalariado, lo cual puede ayudar a mejorar el historial de cotización para la jubilación y así garantizar la cobertura médica.

Por lo que entre los requisitos de la modalidad 40 están:

Ser del Régimen 73

Tener 500 semanas cotizadas

No tener un aseguramiento vigente como trabajador subordinado del IMSS

Tener 53 semanas de cotización en los últimos 5 años

Pagar el aseguramiento con base en el último salario de cotización o superior, que no supere los 25 UMAS.

Además, de acuerdo con la Ley 73 del IMSS el aumento de las pensiones del IMSS se determina con el valor de las UMA, por lo que tal como ocurrió en años anteriores, debería de tener un aumento tras entrar en vigor este indicador.

De modo que el nuevo monto en la pensión debería reflejarse a partir del próximo pago, es decir los primeros días de febrero.

Tal como se explicó en esta nota, el incremento proyectado oscila entre los 10, 637.54 y los 11,040.73 pesos mensuales, dado que el ajuste principal consiste en un alza del 13% sobre el monto base de la prestación y el ajuste por inflación.

