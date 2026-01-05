Aumento de 3,100 Pesos y Buena Noticia para la Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué se Sabe?

¿Eres beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar del Gobierno de México? Esto te interesa. Además de los 3,100 pesos que recibirás en tu tarjeta a partir de enero de este año, hay buenas noticias para las beneficias y en N+ te damos a conocer todos los detalles.

De hecho, durante la conferencia matutina de este lunes 5 de enero, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer cómo quedó el Calendario de Pago para las Beneficiarias de 60 a 64 años. Cabe recordar que las dispersiones a las tarjetas del Banco del Bienestar se hacen en orden alfabético.

Ello, luego de que desde el año pasado las mujeres en el rango de edad antes descrito comenzaron a recibir un apoyo económico de parte del Gobierno de México por 3,000 pesos. Mismo que desde este 2026 subió a 3,100 pesos bimestrales.

Para poder ser beneficiarias de este programa, las mujeres deben hacer su registro en los Módulos instalados por la Secretaría del Bienestar en los meses en los que está abierta la convocatoria.

Video:

Poblanas Cobran su Primer Pago de la Pensión Mujeres Bienestar

¿Qué novedades hay para beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar?

Además del aumento en el monto del apoyo económico, que se anunció desde el pasado mes de diciembre, este lunes 5 de enero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre las buenas noticias para las beneficiarias.

Si bien este programa ya era universal, hay una propuesta para elevarlo a rango Constitucional, es decir que esté plasmado en la Constitución Mexicana. Esto significa que deberá ser respetado por cualquier presidente en turno y deberá incrementarse año con año.

Aunque no se trata de una propuesta nueva. En octubre de 2024, el Gobierno de México lanzó un comunicado en el que se informó que la Cámara de Diputados había aprobado la propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que los Programas del Bienestar fueran un derecho.

“Cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros tiene que cumplirlo porque están en la Constitución y al estar en el cuarto constitucional los convierte en derechos”, declaró en aquel momento Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, dado que Mujeres Bienestar inició su registro y dispersión a partir de 2025, será a partir de este año cuando se busque que sea incluido dentro de este paquete.

"Vamos a pronto a enviar la iniciativa para que quede en la Constitución, Pensión Mujeres Bienestar", dio a conocer esta mañana la presidenta en su conferencia matutina.

¿Qué Apoyos del Bienestar ya son Constitucionales?

Los Programas del Bienestar que ya están plasmados en la Constitución como un Derecho, cuyo monto económico debe ajustarse año con año para incrementar su dispersión, son:

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Jóvenes Construyendo el Futuro

Programa Sembrando Vida

Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad

Video: Se Regulariza Registro de Pensión Mujeres del Bienestar en León Guanajuato

