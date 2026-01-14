¿Cómo Saber el Estatus de Beca Rita Cetina para Entrega de Tarjetas Bienestar en Enero 2026?

En enero 2026, la Beca Rita Cetina está realizando la entrega de tarjetas del Banco Bienestar a nuevos beneficiarios de secundaria que hicieron su registro en septiembre del año pasado, y acá te explicamos cómo puedes saber el estatus de tu solicitud para recoger el medio de pago.

Las nuevas familias beneficiarias están a la espera de recibir su plástico en el cual se les comenzará a depositar su apoyo económico de por lo menos 1,900 pesos bimestrales y en una nota previa ya te dijimos cuáles son los requisitos para recoger tu tarjeta.

¿Cómo saber cuándo te entregan la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

La fecha y sede de la entrega de las tarjetas del Bienestar a nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria se dará a conocer directamente en las escuelas, ya que la distribución se realizará por bloques a lo largo del país.

Por este motivo, se recomienda a las mamás, papás y tutores, que realizaron el registro en septiembre, mantenerse pendientes de la información que les brinden las autoridades educativas del plantel en el que estudian sus hijos, así como de los canales de las Becas Bienestar.

¿Cómo saber el estatus de Beca Rita Cetina 2026?

Pese a que el año pasado, las familias que solicitaron la Beca Rita Cetina recibieron un mensaje para confirmar el registro exitoso para recibir el apoyo económico, este año dicha información no ha llegado a los nuevos beneficiarios, por lo cual existen dudas para saber cómo va su trámite para la entrega de tarjetas.

Debido a que ya no está habilitado el Buscador de Estatus, las madres, padres y tutores pueden solicitar información y orientación sobre sus dudas en las Oficinas de Atención de las Becas Bienestar. Para encontrar la más cercana a su domicilio, deben hacer lo siguiente:

Ingresa al Buscador de Oficinas y Puntos de Atención Selecciona tu entidad y da clic en el Buscar Haz zoom en el mapa Da clic en las oficinas para conocer su ubicación

Otra opción para conocer cómo va la entrega de tarjetas en tu estado es a través de los canales de WhatsApp de las Becas Bienestar, aquí puedes encontrar el de tu entidad. También podrías preguntarle al delegado del Bienestar de tu localidad en sus redes sociales.

La otra posibilidad es preguntar directamente en la escuela de tu hijo cuándo se realizará la distribución de los medios de pago de la Beca Rita Cetina. De cualquier forma, se recomienda tener paciencia, pues este apoyo se entrega de manera universal a todos los estudiantes de secundaria que hayan hecho el registro.

