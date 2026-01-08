¿Beca Rita Cetina Dará Menos Pagos a Secundaria en 2026 Tras Confirmarse Monto para Primaria?

Hace unos días se dio a conocer la Beca Rita Cetina para primaria y luego de confirmarse el monto que le darán a los futuros beneficiarios de este nivel educativo, acá te decimos si los estudiantes de secundaria van a recibir menos pagos en 2026 y cuándo pagan por primera vez en este año a los alumnos y familias inscritas en el programa de Becas para el Bienestar.

Fue el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, quien dio a conocer la ampliación de la Beca Rita Cetina de primaria en 2026 y la fecha en que inician las asambleas informativas, para todos aquellos niños que deseen recibir el apoyo Bienestar, ya que el registro ya no será en enero.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Beca Rita Cetina 2026 dará menos pagos a secundaria?

Luego de que Julio León diera a conocer que la Beca Rita de primaria dará un pago anual de 2,500 pesos por beneficiario, por concepto del apoyo único para uniformes y útiles escolares, el coordinador de CNBB aclaró en u video subido a sus redes sociales oficiales que las Becas Rita Cetina secundaria se mantienen con normalidad.

Nota relacionada: Habrá Pago Doble de Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes Cobrarán 5,000 Pesos de Apoyo y Cuándo?

Eso quiere decir que la Beca Rita Cetina 2026 dará cinco pagos en el año a los beneficiarios del nivel secundaria. Cada alumno recibirá los 1,900 pesos bimestrales que ya se entregan de forma habitual.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina 2026?

El primer pago de la Beca Rita Cerina para secundaria llegará en el mes de febrero y corresponde al bimestre de enero-febrero 2026. Lo mínimo a depositar por familia son 1,900 pesos, pero se añaden 700 pesos adicionales por cada hijo extra que haya en el hogar. De este modo, el monto puede incrementar de la siguiente forma:

Familia con un hijo en secundaria: mil 900 pesos bimestrales. Familia con 2 hijos en secundaria: 2 mil 600 pesos bimestrales. Familia con 3 hijos en secundaria: 3 mil 300 pesos bimestrales. Familia con 4 hijos en secundaria: 4 mil pesos bimestrales.

Nota relacionada: ¿Cuándo Hay Asambleas Informativas para Inscribir Alumnos de Primaria a Beca Rita Cetina 2026?

Con toda esta información los de continuidad, nuevos y futuros beneficiarios de la Beca Rita Cetina ya saben cuántos pagos recibirán en 2026, tanto para el nivel secundaria como de primaria.

Historias recomendadas: