Habrá Pago Doble de Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes Cobrarán 5,000 Pesos de Apoyo y Cuándo?

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina podrán disfrutar de un pago doble en 2026 y acá te explicamos quiénes cobrarán 5,000 pesos de apoyo, de acuerdo con información proporcionada por el coordinador nacional Julio León.

En La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, se revelaron más detalles sobre cómo funcionará el apoyo para estudiantes de primaria, cuyo registro ya no se realizará en enero de este año, pero beneficiará a más alumnos de dicho nivel.

Al mismo tiempo, se dio a conocer que la Beca Rita Cetina de primaria dará un apoyo anual de 2,500 pesos a los beneficiarios para que lo puedan utilizar para comprar útiles y uniformes escolares de cara al próximo ciclo educativo.

¿Quiénes obtendrán pago doble de la Beca Rita Cetina?

Las familias que cuenten con dos hijos estudiando en una primaria pública del país, puede ser desde primero hasta sexto grado, podrán realizar el registro de ambos niños para obtener el pago doble, recibiendo un total de 5 mil pesos en una sola ocasión cada año, siempre y cuando los alumnos sigan en la escuela.

Es importante señalar que este apoyo solo se otorgará a las familias con niños en primaria y que no son beneficiarias de la Beca Rita Cetina de secundaria, ya que no se puede acceder a ambos apoyos educativos al mismo tiempo.

¿Cuándo dan pago doble de la Beca Rita Cetina en 2026?

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar solo ha informado sobre el monto que otorgará a los beneficiarios de primaria, sin embargo se espera que el apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos se entregue antes del inicio del próximo ciclo escolar.

Esto debido a que primero deberá realizarse el registro de la Beca Rita Cetina de primaria, que estaba programado para iniciar en enero 2026 solo para alumnos de sexto a cuarto grado, pero se recorrió debido a la ampliación para todos los estudiantes.

Lo que sí está confirmado es que las asambleas informativas se realizarán en febrero de 2026 en las primarias públicas de México, por lo que se pide a los papás, mamás y tutores estar atentos a lo que les digan las autoridades educativas de sus respectivos planteles.

