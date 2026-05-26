Pareja Muere Después de que Una Policía Choca su Motocicleta en León, Guanajuato

Un accidente entre una patrulla de la Policía Rural de León, Guanajuato y una motocicleta dejó a dos personas sin vida en la carretera León - Silao el pasado domingo 24 de mayo.

A la altura del entronque que se dirige a Comanjilla, fue donde la patrulla impactó a la moto, causando que los tripulantes salieran “volando”. De acuerdo a testigos y a un video que está circulando en redes sociales, se puede ver el momento del impacto.

La mujer murió en el lugar y el hombre llegando al hospital

El frente de la unidad quedó con un ligero golpe, mientras que la mujer que viajaba como pasajera cayó y golpeó contra el asfalto y muro de contención y el conductor aterrizó a unos metros del vehículo en condiciones críticas.

Paramédicos de bomberos fueron los encargados de atender el reporte, quienes desde su llegada comenzaron con la atención médica a los lesionados.

N+

La mujer, quien no fue identificada al momento del choque, murió de manera instantánea mientras que su acompañante se envió a la brevedad a un hospital pero fue declarado muerto casi al ingresar al área de urgencias.

La policía que impactó a la motocicleta se encuentra en calidad de presentada

Por su parte, la Policía Rural que causó el accidente, señaló que intentaba detenerlos, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades pertinentes.

Te podría interesar: Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Martes 26 de Mayo del 2026

Sin embargo, se ha dado a conocer que se llevará a cabo una investigación y hasta el momento la policía se encuentra en calidad de presentada, no como detenida.

Historias recomendadas: