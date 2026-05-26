Pareja Muere Después de que Una Policía Choca su Motocicleta en León, Guanajuato

Una mujer y un hombre fallecieron, después de que una policía chocó la motocicleta en la que viajaban, cuando circulaban por el entronque a Comanjilla en la carretera León - Silao.

Mujer y hombre fallecen, no se han dado a conocer sus identidades.N+

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Impactante accidente en León: una policía choca una moto y mueren sus dos ocupantes. La investigación sigue en curso. ¿Qué sucedió realmente?

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