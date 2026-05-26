Dos Hombres Fueron Asesinados en la Colonia Vista Esmeralda en León Guanajuato

La noche del pasado lunes, se registró un asesinato a balazos en calles de la colonia Vista Esmeralda en León, Guanajuato, las víctimas están como desconocidas.

Dos personas fueron asesinadas a balazos en calles de Vista Esmeralda.N+

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Dos hombres asesinados en Vista Esmeralda, León. Testigos llamaron al 911 tras el ataque armado. Los responsables escaparon en motocicleta. Detalles de este trágico evento aquí.

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