En calles de la colonia Vista Esmeralda en León, Guanajuato, se registró un ataque armado la noche del pasado lunes 25 de mayo.

Los hechos dejaron a dos víctimas, por lo que testigos llamaron a la Central de Emergencias 911, pidiendo el apoyo de elementos de seguridad y rescate.

Las víctimas estaban platicando cuando fueron atacados

El ataque armado ocurrió en la intersección de las calles Vista Caracolero y Vista Huala de la colonia señalada, donde las víctimas se encontraban platicando.

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Una de las personas intentó refugiarse en un domicilio pero falleció en la entrada, mientras que la otra se desplomó junto a una motocicleta roja.

Los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta

Tras consumar el homicidio, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta por las calles del fraccionamiento, siguen sin ser detenidos.

Este hecho representa el segundo suceso violento registrado en la ciudad en menos de dos horas, sumándose al hallazgo de indicios de otro crimen en la colonia Cañada del Real.

JIPV