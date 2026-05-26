Sujetos Rocían Gasolina a Restaurante y le Prenden Fuego Antes de Huir en Querétaro

La mañana de este martes, sujetos desconocidos provocaron un incendio en un restaurante ubicado sobre avenida Constituyentes, en la colonia Centro de San Juan del Río, luego de presuntamente derribar el zaguán del inmueble, rociar gasolina y prender fuego al establecimiento antes de darse a la fuga.

El hecho generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, Protección Civil y Policía Municipal, quienes trabajaron durante varios minutos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a negocios y viviendas cercanas.

¿Se registraron personas lesionadas?

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables viajaban a bordo de una camioneta, la cual habría sido utilizada para irrumpir en el inmueble y escapar tras cometer el ataque.

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El propietario del restaurante fue notificado por las autoridades y señaló que podría reconocer a los responsables, información que será integrada a la carpeta de investigación.

La zona permaneció acordonada por elementos de la Policía Municipal en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

Además, las autoridades analizarán las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar la camioneta involucrada y conocer la ruta de escape de los agresores.