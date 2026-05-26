Sujetos Rocían Gasolina a Restaurante y le Prenden Fuego Antes de Huir en Querétaro

Sujetos desconocidos provocaron un incendio en un restaurante ubicado sobre avenida Constituyentes, en el Centro de San Juan del Río, luego de presuntamente derribar el zaguán y rociarle gasolina.

Prenden Fuego a Restaurante tras Ingresar por la Fuerza al InmuebleFoto: N+

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Incendio en restaurante de San Juan del Río tras ataque con gasolina. Sin heridos, pero daños materiales. Autoridades investigan. ¿Qué opinas de la seguridad en Querétaro?

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