Menor de 13 Años Muere Atropellado en la Carretera Tequisquiapan–Querétaro; Esto Sabemos

Un menor de 13 años murió tras ser atropellado sobre la carretera Tequisquiapan–Querétaro, a la altura de Hacienda Grande, en Tequisquiapan.

Alejandro “N”, de 13 Años, Fallece en Accidente CarreteroFoto: N+

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Impactante accidente en la carretera Tequisquiapan–Querétaro: un menor pierde la vida tras ser atropellado. Las autoridades investigan para encontrar a los responsables.

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