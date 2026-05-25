Menor de 13 Años Muere Atropellado en la Carretera Tequisquiapan–Querétaro; Esto Sabemos

Un menor de apenas 13 años perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellado sobre la carretera Tequisquiapan–Querétaro, a la altura de la comunidad de Hacienda Grande, en el municipio de Tequisquiapan.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente identificado como Alejandro “N” intentó cruzar corriendo la vialidad cuando fue impactado por una motocicleta que circulaba por la zona. Tras el golpe, el menor cayó sobre la carpeta asfáltica y posteriormente fue atropellado por un vehículo cuyo conductor no alcanzó a frenar.

¿Hace falta mayor seguridad peatonal en este tramo carretero para evitar nuevas tragedias?

Tras el reporte al número de emergencias 9-1-1, paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

El conductor de la motocicleta abandonó la unidad en el lugar, mientras que el automovilista involucrado se dio a la fuga. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona en espera de los servicios periciales.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Motociclista y acompañante mueren tras chocar en Bernardo Quintana

Dos personas que viajaban en motocicleta perdieron la vida luego de impactarse contra el muro de un puente en prolongación Bernardo Quintana, al norte de Querétaro. Presuntamente el conductor derrapó en una curva, provocando que ambos salieran proyectados. Paramédicos acudieron al lugar, pero sólo confirmaron que ya no contaban con signos vitales. La zona fue acordonada por policías municipales mientras servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes.