Hombre Muere Mientras Jugaba Futbol en Reynosa; Investigan Posible Golpe de Calor

Este fin de semana, también perdió la vida un hombre, presuntamente por un golpe de calor, originado cuando este se encontraba jugando futbol en unas canchas ubicadas sobre la Avenida Rodolfo Garza Cantú con Calle Progreso de la Ciudad de Reynosa.



De acuerdo a testigos, mientras se encontraba jugando, el hombre identificado como Lorenzo, de 45 años de edad, mostró signos de cansancio excesivo hasta caer al suelo.

Compañeros de Equipo lo Trasladaron al Hospital de Reynosa



Tras la tardanza de las unidades médicas, fueron los compañeros del equipo quienes trasladaron al hombre de forma particular al Hospital IMSS #15, pero lamentablemente este llegó sin signos vitales.



Aunque se presume que pudiera tratarse de un caso de golpe de calor, serán las autoridades quienes confirmen las causas del deceso.

Localizan Cuerpo de Mujer en Canal de Aguas Residuales

El cuerpo de una mujer, en avanzado estado de descomposición, fue localizado este fin de semana al lado de un canal de aguas residuales, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.



El lamentable hallazgo se realizó a la altura de la Calle Punta de Papel, en el Fraccionamiento Puerta Grande, donde autoridades confirmaron la presencia de un cuerpo humano femenino con visibles huellas de violencia que se encontraba entre la maleza, el mismo que vestía un short color verde limón, blusa color gris y calcetines también en color gris.



Éste fue trasladado por el Servicio Médico Forense, en espera de que algún familiar arribe a su identificación.