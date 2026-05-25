Hombre Muere Mientras Jugaba Futbol en Reynosa; Investigan Posible Golpe de Calor

Un hombre de 45 años perdió la vida este fin de semana en Reynosa, luego de desvanecerse mientras jugaba futbol en unas canchas ubicadas sobre la Avenida Rodolfo Garza Cantú.

Adulto Muere por Golpe de CalorFoto: N+

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Un partido de futbol en Reynosa termina en tragedia. Lorenzo, de 45 años, colapsa y fallece. ¿Fue un golpe de calor? Las autoridades investigan.

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