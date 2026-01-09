Dividirán Beca de Primaria 2026: ¿Qué Alumnos Recibirán $9,500 y $2,500? Requisitos para Cobrar

El mes recién empieza y ya hubo varios cambios en la beca para primaria, pues además de la postergación del registro se dio a conocer que habrá dos tipos de beneficiarios en 2026, por eso acá te decimos qué alumnos van a cobrar 9,500 y 2,500 pesos en este año y los requisitos para recibir el apoyo de Becas para el Bienestar.

El tema que más acaparó la atención fue el registro de la Beca Rita Cetina primaria, el cual se suspendió y no llegará en enero 2026. A cambio se van a realizar asambleas informativas, para que los niños y padres de familia sepan todos los detalles del apoyo Bienestar que va a brindar el Gobierno de México.

Video: Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

¿Qué alumnos van a recibir la beca primaria de 9,500 pesos y quiénes cobran 2,500 en 2026?

Por si aún no lo sabías, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León detalló que la beca de primaria 2026 se va a dividir en dos, lo cual quiere decir que los alumnos de 6 a 14 años de edad van a cobrar su apoyo de la siguiente forma:

Beneficiarios de continuidad de la Beca Benito Juárez primaria : Van a cobrar su apoyo bimestral de 1,900 pesos (al año recibirán 9,500 pesos , productos de cinco pagos ).

de la : Van a cobrar su apoyo bimestral de 1,900 pesos (al año recibirán , productos de ). Futuros beneficiarios de la Beca Rita Cetina primaria: Van a recibir un pago anual de 2,500 pesos llamado apoyo único para uniformes y útiles escolares.

Nota relacionada: ¿Beca Rita Cetina Dará Menos Pagos a Secundaria en 2026 Tras Confirmarse Monto para Primaria?

Video: Sheinbaum Entrega Becas Benito Juárez en Mérida y Anuncia Más Preparatorias en Yucatán

¿Cuáles son los requisitos para Beca Rita Cetina primaria 2026?

Los beneficiarios de las Becas Benito Juárez deben tener a la mano su Tarjeta del Bienestar, para cobrar los cinco apoyos que se brindarán este año. Los alumnos que no cuenten con el anterior apoyo, durante las próximas semanas van a poder registrarse a la Beca Rita primaria de 2,500 pesos y los requisitos para inscribirse son los siguientes:

Ser alumno de cualquier grado de primaria y estar inscrito en alguna escuela pública de México durante el ciclo escolar 2025-2026.

de México durante el ciclo escolar 2025-2026. No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

Realizar registro en línea exitoso con estos documentos:

Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija. Tener tu identificación oficial vigente. Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Crear o tener tu cuenta Llave MX. Proporcionar número celular y correo electrónico. Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo.

Nota relacionada: Habrá Pago Doble de Beca Rita Cetina 2026: ¿Quiénes Cobrarán 5,000 Pesos de Apoyo y Cuándo?

Con toda esta información, los alumnos y padres de familia ya saben quiénes cobran la Beca Rita Cetina de primaria de 2,500 pesos en 2026 y los que recibirán un pago de hasta 9,500 por parte de las Becas Benito Juárez.

Historias recomendadas: