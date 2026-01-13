Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo Harán Pago Adicional de $2500 Pesos y Quiénes Podrán Cobrarlo?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que este año habrá un pago adicional de $2,500 pesos para las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, aunque no todos podrán cobrarlo ni será un apoyo bimestral, como sí lo es el que se realizó hasta este año. En N+ te explicamos cuándo se realizará el depósito y quiénes podrán cobrarlo.

Como lo había anunciado previamente la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), este año se comenzará a entregar la beca a todas las niñas y niños de primarias públicas, pero antes de la dispersión de los apoyos, se realizarán las Asambleas Informativas para la inscripción al programa.

¿Cuándo harán el pago de $2500 pesos de la Beca Rita Cetina 2026?

De manera adicional al funcionamiento del programa, este 2026 la Beca Rita Cetina otorgará un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumna y alumno destinado para la compra de útiles y uniformes para el ciclo escolar 2026-2027, con el registro e inicio de asambleas informativas a partir de febrero. Por ello, se prevé que la dispersión se realice en el verano, antes de la entrada al próximo curso o en las primeras semanas.

Así lo informó el lunes a través de un comunicado la SEP, que añadió que este año el programa social comenzó con la entrega de un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal Rita Cetina a estudiantes de nivel secundaria de escuelas públicas.

No obstante, una de las metas anunciadas para este 2026 es la ampliación de la cobertura para la población escolar de primarias públicas.

¿Quiénes podrán cobrar pago adicional de la Beca Rita Cetina en 2026?

La Beca Universal Rita Cetina 2026 otorgará a estudiantes de primero a sexto grado de primaria un apoyo anual de $2,500 pesos por alumna y alumno para útiles y uniformes para el ciclo escolar 2026-2027.

El gobierno federal confirmó el pasado 5 de enero 2026 que entregará la Beca Rita Cetina a todas las niñas y niños de primarias públicas como un apoyo económico para los materiales necesarios en el inicio del año lectivo.

Por tal motivo, las personas que podrán acceder al pago adicional y anual son aquellas que cursen alguno de los seis grados de primaria, que hayan cumplido con todos los pasos del registro y cuenten con su Tarjeta del Bienestar activa.

