¿Cuántos Frentes Fríos Faltan Para 2026 y En Cuál Estamos? Pronóstico para Enero y su Duración

Tras las bajas temperaturas que se han registrado en México en las últimas horas, en medio de plena temporada invernal, comienza a parecer más necesaria una tregua con el clima. Si tú también te has preguntado cuántos frentes fríos faltan para 2026, en N+ te decimos cuál es el pronóstico para enero y los próximos meses.

Pero antes, te recodamos que este martes 13 de enero 2026 se desplaza por el territorio nacional el frente frío número 27, dejando nevadas en varias zonas del país, así como intensas lluvias en otras, debido a la interacción con fenómenos como canal de baja presión.

¿Qué es un frente frío? El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) explica que un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida. Este fenómeno provoca la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

El choque de las masas principalmente puede generar efectos como aumento del viento, descenso de temperatura y, en algunos casos, lluvias.

¿Cuánto duran un frente frío?

El Cenapred indica que Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad aproximada entre 40 y 60 km/h, por lo que tienen una duración de entre 5 a 7 días en nuestro país, dejando un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasan.

