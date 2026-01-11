¿Habrá Clases Mañana Lunes 12 de Enero? A Esta Temperatura SEP Anunciaría Suspensión de Escuelas

El calendario escolar establece que el regreso a clases es este lunes 12 de enero 2026, pero debido al pronóstico de bajas temperaturas y la llegada del frente frío número 27 en México, acá te decimos si habrá suspensión de escuelas mañana y a qué temperatura se suspenden las actividades en la SEP.

Debido a que el pronóstico del clima dado a conocer por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) indica una baja drástica en las temperaturas para este lunes 12 de enero, varios estados del país ya anunciaron si se suspenden las clases mañana en Nuevo León y Coahuila.

¿Hay regreso a clases el lunes 12 de enero 2026?

Pese a que se esperan muy bajas temperaturas para este lunes, las autoridades de varios estados ya confirmaron que sí habrá clases este 12 de enero, tal y como lo marca el calendario escolar de la SEP 2025-2026.

Por supuesto, la SEP a nivel nacional mantiene firme su intención de que el regreso a clases enero 2026 se lleve a cabo este lunes, tal y como lo marca el calendario.

¿A qué temperatura se suspenden la clases SEP en México?

Como tal no hay un comunicado oficial donde la SEP estipule a partir de cuántos grados se suspenden las clases. Cada estado se encarga de decidir a qué temperatura se anuncia la suspensión de actividades escolares.

Por ejemplo, en Tamaulipas si la temperatura es de cero grados (0°C) o menos se determina la suspensión. Mientras que de 5 a 1°C es decisión de los padres llevar a sus hijos a las aulas.

En Coahuila los alumnos pueden no acudir a clases y tener falta justificada, siempre y cuando media antes de la hora de entrada la temperatura sea la siguiente en cada nivel de educación básica:

A partir de cero grados centígrados (0°), deberán justificar las faltas o retardos alumnos de Educación Inicial, Preescolar y Especial.

Para primaria cuando la temperatura sea un grado bajo cero (-1°).

En secundaria dos grados bajo cero (-2°).

Preparatoria a partir de -3° .

Universidad a partir de -4°.

Aunque no habrá suspensión de clases este lunes 12 de enero 2026, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria están por gozar de un día descanso oficial, por eso en una nota ya te dijimos la fecha en que SEP realizará el primer puente del año.

