¿A Qué Hora es Regreso a Clases 2026? SEP Confirma Cambios de Horario en Enero en Estos Estados

Ante el descenso de temperaturas, como parte de la temporada de frentes fríos en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de sus oficinas estatales, ha confirmado un cambio de horario en este regreso a clases 2026. En N+ te damos a conocer en qué estados habrá ajustes y cuáles serán.

Como te hemos confirmado previamente, la comunidad de escuelas de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, regresará oficialmente de vacaciones decembrinas este lunes 12 de enero 2026; no obstante, debido a las condiciones meteorológicas de las próximas horas, se han generado dudas acerca de si habrá una suspensión de clases o se aplazará el regreso a aulas.

¿A qué hora es el regreso a clases 2026?

Las escuelas que regresan a clases este lunes 12 de enero 2026 retomarán con normalidad su horario de ingreso y salida, a menos que hayan anunciado previamente un ajuste, como ha sido confirmado en algunos estados, debido a las bajas temperaturas.

En dichos casos, la SEP ha adaptado las entradas y salidas con ajustes como media hora antes y media hora después el acceso y desalojo de instalaciones, respectivamente.

Sin embargo, en entidades como la Ciudad de México, tanto en escuelas particulares y públicas, si no se ha anunciado el ajuste, se retoma el curso con los horarios normales,

¿Dónde hay cambio de horario en regreso a clases en enero 2026?

Cada Secretaría de Educación Estatal fija las modificaciones por niveles. En Puebla, por ejemplo, este ajuste consiste en un retraso de 30 minutos en la entrada y la salida de algunos planteles del estado.

En el territorio poblano, la reincorporación de las y los estudiantes será en el horario de invierno que inició el 3 de noviembre del 2025 y concluirá el 27 de febrero del 2026, informó la SEP.

En Tlaxcala, por ejemplo, el horario de invierno aplicará en el turno matutino: iniciarán a las 8:30 horas y concluirán a las 13:00 horas, mientras que el turno vespertino será de 13:30 a 17:30 horas. Estos cambios aplicarán para 784 escuelas públicas y privadas, así como a 21 CAM, donde las clases del turno matutino iniciarán a las 8:30 horas y concluirán a las 13:00 horas, mientras que el turno vespertino será de 13:30 a 17:30 horas.

Autoridades educativas en dicha entidad apuntaron que los ajustes se realizarán hasta nuevo aviso.

En Querétaro, las primarias del turno matutino tendrán clases de 8:30 de la mañana a 12:30, mientras que en el mismo nivel, pero del turno vespertino, será de las 14:00 a las 18:00 horas. El gobierno del estado indicó que los cambios aplicarán paras las escuelas primarias públicas generales e indígenas del estado hasta el 20 de febrero de 2026.

En San Luis Potosí, el horario invernal en escuelas de nivel primaria, contempla una tolerancia de entrada de 30 minutos en el turno matutino y salida 30 minutos antes en el vespertino.

El gobierno potosino, a través de la Secretaría de Educación (SEGE), implementará del 3 de noviembre al 21 de marzo el horario invernal en escuelas de nivel primaria, con el objetivo de proteger la salud de las y los estudiantes ante las bajas temperaturas.

