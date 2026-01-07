Este Día Oficialmente Regresan a Clases los Alumnos de Educación Básica en Querétaro

Luego del receso escolar por las fiestas decembrinas, del 19 de diciembre al 9 de enero, el próximo lunes 12 de enero se reanudarán las clases para alumnas y alumnos de educación básica pública en el estado de Querétaro.

¿Cuántos alumnos y escuelas participan en el regreso?

De acuerdo con información del sector educativo, un total de 356 mil 335 estudiantes inscritos en 2 mil 114 planteles de educación básica pública distribuidos en todo el territorio queretano retomarán sus actividades escolares.

¿Los docentes retoman sus actividades el mismo 12 de enero?

Previo al regreso del alumnado, los directivos de las escuelas públicas se reincorporaron a sus labores a partir de este miércoles 7 de enero. Asimismo, el jueves 8 de enero, 14 mil 58 docentes participan en actividades académicas correspondientes al Taller de Formación Continua.

Las actividades previas forman parte del calendario oficial establecido para garantizar un regreso ordenado a las aulas y fortalecer la planeación académica antes del reinicio formal de clases en los planteles de educación básica pública del estado.

