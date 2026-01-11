Puentes Oficiales 2026 SEP: Calendario Confirma el Primer Megapuente; ¿Cuántos Hay en el Año?

Millones de niños y niñas regresan a las aulas este lunes 12 de enero. Tras más de tres semanas, vuelven a clases, pero ha comenzado la cuenta regresiva para los siguientes días de descanso: se ha confirmado la fecha del primer megapuente del año en el calendario y en N+ te decimos cuándo es y cuántos hay en el año, de acuerdo con la lista de puentes oficiales 2026 de la SEP.

Y es que aunque ha llegado el inminente regreso a clases luego de las vacaciones de diciembre, comienzan las preguntas acerca de cuándo es el primer fin de semana largo y cuáles son los próximos días festivos, que ameritan un descanso oficial para la comunidad escolar y pago triple por ley para quienes deben laborar.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 12 de enero vuelven los alumnos a las aulas, pese a que el equipo docente y directivo terminó su días de asueto un poco antes debido a los talleres intensivos programados.

Video: Prepara el Unirme y la Mochila: Este Es el Día Oficial de Regreso a Clases en México

¿Cuándo es el primer megapuente del 2026?

El primer megapuente del año ya tiene fecha y lo podrán disfrutar millones de personas, que forman parte de la comunidad escolar, pero también aquellas que no están involucradas en el ámbito escolar, pues se trata de un día festivo oficial.

Para las y los estudiantes y maestros de educación básica, el calendario de la SEP marca como el primer fin de semana largo del año, con cuatro días de descanso, del 30 de enero al 2 de febrero de 2026.

Respecto al viernes 30 de enero, se suspenden las clases por ser junta de Consejo Técnico Escolar Ordinario, el cual se realiza una vez por mes, de manera regular.

Por su parte, el lunes 2 de febrero 2026 hay descanso debido a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, que a pesar de ser celebrada el 5 de febrero, el puente se recorre hacia el día lunes para poder dar oportunidad un fin de semana largo.

DMZ