Eventos Astronómicos 2026: Eclipses, Lluvias de Estrellas y Fenómenos Visibles en Sonora

Varios fenómenos astronómicos serán parte a lo largo de este año 2026, sin embargo sólo algunos serán visibles tanto en México como en Sonora, por lo que las y los sonorenses deberán prepararse con tiempo y espacio para observarlos. El astrónomo Pablo Loera mencionó que desde el estado se van poder ver eclipses lunares y lluvias de estrellas, todos los eventos serán en diferentes fechas.

Los dos eclipses lunares van a ocurrir uno el 3 de marzo y otro el 27 de agosto, y las lluvias de estrellas, las perseidas, son del 11 al 13 de agosto, y la segunda, llamada gemínidas del 13 al 14 de diciembre. Pablo Loera , Astrónomo

Habrá más lluvias de estrellas este 2026

El especialista mencionó además que habrá más lluvias de estrellas, pero estas que se observarán en Sonora serán de las más activas, en las perseidas se esperan 50 meteoros por hora, mientras que las gemínidas 75. Pero este evento se logrará ver sólo si el cielo está despejado y lejos de la iluminación de la ciudad, compartió el astrónomo.

Vamos a tener que esperar cómo está la cuestión de las nubes, vamos a necesitar el cielo despejado y para las lluvias de estrellas sí se necesita el cielo oscuro, alejarte de la ciudad, de preferencia que no esté la luna y sería alrededor de la medianoche cuando hay mayor actividad de estas lluvias

Añadió que actualmente el Sol pasa por un periodo de actividad, siendo a finales del 2025 cuando hubo la mayor concentración, por lo que hay probabilidades de tormentas solares durante este 2026, como fenómenos extraordinarios.

