¿Cómo Se Pagan los Festivos en 2026? Monto Mínimo que Cobrarás Si Trabajas en Día No Laborable

Los mexicanos podrán disfrutar de varios días festivos en 2026, por lo cual es importante que sepan cómo se pagan las fechas de descanso obligatorio, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ello, a continuación te decimos cuál es el monto mínimo que cobrarás si te toca laborar en un día no laborable.

Los días no laborables en México son aquellos que establece el artículo 74 de la LFT, en los cuales las personas tienen derecho a descansar. Para este año, los trabajadores tendrán al menos 7 fechas libres, además de los que se puedan agregar por el Mundial 2026.

Video: ¿Qué Partidos del Mundial 2026 Se Jugarán en México?

¿Cómo se pagan los días festivos en 2026 en México?

Las personas que deban trabajar en un día no laborable de 2026 en México tienen derecho a recibir su salario diario, más el doble del mismo, es decir lo que popularmente se conoce como pago triple, de acuerdo con lo que establece el artículo 75 de la LFT.

Incluso este monto puede aumentar en caso de que el día de descanso obligatorio caiga en domingo, ya que en este caso, la empresa o patrón debe cubrir el pago de la prima dominical que es del 25% del sueldo diario del trabajador, pero en este año, ninguno de los días festivos oficiales cae en domingo. Estos son los feriados oficiales 2026:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 2 de febrero: Día de la Constitución. El festivo del 5 de febrero se traslada al día lunes 2

Lunes 16 de marzo: natalicio de Benito Juárez. El festivo del 21 de marzo se pasa al lunes 16

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo y es un feriado de puente

Miércoles 16 de septiembre: Día de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana, por el 20 de noviembre

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Video: ¿Cuáles Serán los Descansos Obligatorios y los Fines de Semana Largos del 2026?

Monto mínimo que te deben pagar si trabajas en día festivo 2026

Debido a que el salario mínimo para este año recibió un aumento del 13%, las personas deben recibir 315.04 pesos al día y 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).

Es decir que si ganas el salario mínimo y trabajas en un día feriado oficial en 2026, tu patrón está obligado a pagarte 315.04 pesos de tu sueldo diario y el doble del mismo, esto es 630.08 pesos. De esta manera en total por trabajar en un descanso obligatorio recibirán 945.12 pesos.

Es importante señalar que en tu recibo de nómina solo verás los 630.08 pesos extra, ya que el día no laborable está considerado como parte de los 30 días de trabajo habitual, lo cual aplica para trabajadores que les pagan de forma quincenal o mensual.

Video: Calendario Dias de Descanso Obligatorio en Mexico y Tamaulipas 2026

¿Qué hacer si no recibes pago triple del día de descanso obligatorio?

En caso de que tu empresa o patrón no cubra el pago triple por laborar en día festivo, puedes solicitar asesoría y orientación en la PROFEDET para lograr una conciliación y puedas obtener el monto que establece la Ley Federal del Trabajo.

Para ello, los afectados se deben comunicarse a los números 800 911 7877 y 800 717 2942, o escribir al correo electrónico quejasdelservicio@stps.gob.mx. También pueden llamar al 55 59 98 20 00 ext. 44750 y 44917 o acudir a la oficina central ubicada en Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

En el resto del país, se ofrece atención en las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la PROFEDET y para consultar las ubicaciones debes ingresar a este link:https://www.profedet.gob.mx/micrositio/sedes/sedes.html

Noticias relacionadas: