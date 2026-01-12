Aumento de Subsidio al Empleo con UMA 2026: ¿En Cuánto Queda Mensual y Diario con Nueva Medida?

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) informó sobre el aumento al subsidio para el empleo 2026, decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 31 de diciembre. Por ello, acá en N+ te explicamos en cuánto queda el monto mensual y diario por el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El subsidio al empleo tiene la finalidad de reducir el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores con bajos ingresos en México, como aquellos que reciben el salario mínimo 2026, lo cual les permite recibir un poco más de dinero de su nómina.

Debido a que este apoyo fiscal gubernamental está totalmente ligado al pago de impuestos, en una nota previa te dimos a conocer las tablas del ISR 2026 y cómo calcular los impuestos que deberás pagar este año.

¿Cuál es el sueldo máximo que recibe el subsidio al empleo?

Para 2026, el límite de ingresos mensuales para acceder al subsidio para el empleo pasó de $10,171 a $11,492.66 pesos, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación.

De esta manera, aquellos trabajadores que ganen por debajo de los 11,492.66 pesos al mes podrán recibir este beneficio fiscal, con el cual pagarán menos de Impuesto Sobre la Renta de su salario al SAT.

¿En cuánto queda subsidio al empleo 2026 mensual y diario?

De acuerdo con el decreto que entró en vigor el 1 de enero, el subsidio para el empleo pasó de 13.8% a 15.02% de la Unidad de Medida y Actualización 2026, sin embargo se contempla un porcentaje transitorio para el mes de enero de 15.59%, ya que la nueva UMA se actualiza el 1 de febrero.

De esta manera, para obtener el monto mensual del beneficio para los trabajadores con ingresos bajos se multiplica el valor de la UMA 2026, que es de 3,566.22 pesos por el 15.02%, mientras que para la cifra diaria, al resultado se divide por 30.4. Así quedan los valores:

Subsidio al empleo en enero 2026

Mensual: $536.21

Diario: $17.63

Subsidio para el empleo 2026 a partir de febrero

Mensual: $535.64

Diario: $17.61

En el caso del monto diario, éste se multiplicará por el número de días al que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde a la persona trabajadora.

